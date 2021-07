Daniel Pavel, dezvăluiri înainte de semifinalele Survivor România! Ce se întâmplă cu concurenții în aceste momente

Daniel Pavel, prezentatorul Survivor România 2021 14:40, iul 8, 2021 Autor: Clara Ionescu

Doar trei zile ne despart de aflarea marelui câștigător Survivor România 2021. Daniel Pavel, prezentatorul reality show-ului Survivor Romania 2021, a povestit despre atmosfera de pe platourile de filmare, înainte de aflarea marelui câștigător. Concurenții, cât și întreaga echipă care se afla în spatele concursului fenomen Survivor România, muncesc cu devotament și emoție.

„In continuare nu ne permitem niciun fel de automatism care ar putea prejudicia emoția transmisă acasă.

Suntem concentrati si in acelasi timp ne dorim sa transmitem trairile extraordinare ale concurentilor ramasi in competitie. Remarc acelasi focus tenace și la operatori, sunetiști și ceilalți colegi mai ales că sunt într-o rotație amețitoare între țările rămase în competițiile proprii Survivor”, a declarat Daniel Pavel, în exclusivitate pentru Kanal D.

Întrebat cine este concurentul eliminat de la Survivor România cu care a empatizat cel mai mult, Daniel Pavel a mărturisit că a format o legătură puternică cu fiecare supraviețuitor în parte.

„M-am simțit apropiat de fiecare concurent în parte, fie ea sau el, artist, antrenor sau atlet, personalitate media sau sportiv emerit și campion....

Concurentii Survivor au alcatuit acel personaj colectiv care a oferit o emotie uriasa acasa. S-a creat o puternica legatura intre public si concurenti, o empatie iesita din comun. Ii invit pe cei de acasa sa isi sutina in continuare favoritii in competitie. Cu totii asteptam cu sufletul la gura Marea Finala!”, a mai spus prezentatorul Survivor România 2021, pentru sursa citată.

După ce se va termina Survivor România, Daniel Pavel are în plan să se relaxeze alături de familie și iubita lui.

Cei doi au plănuit deja două escapade romatice, iar una dintre ele va avea loc chiar în Creta, în luna septembrie.

„Cum ajung in tara, voi petrece timp cu tata, a fost ziua lui pe 2 iulie, și nu l-am văzut fizic ce fix 1 an- cu pandemia și proiectul nostru. Cu fratele, sora, nepoții, și, desigur, cu colegii mei de e la Kanal D, primele zile după aterizare. Apoi vine de la Viena cu primul avion disponibil și iubita mea și plecăm pentru câteva zile undeva unde să „depănăm” cele 6 luni. Undeva spre finalul lunii iulie am să plec și cu băiatul meu într-un concediu de „luptători”. Apoi, de ziua mea în septembrie, avem programată o vacanță cu iubita mea, în Creta”, a mai spus celebrul prezentator.