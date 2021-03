Marius Crăciun de la Survivor, filmat când făcea amor cu Diana Belbiță de la Exatlon?! Imagini fierbinți cu faimoasa și războinicul

In articol:

Marius Crăciun este un veteran al show-urilor de televiziune la care ai nevoie de atitudini fizice. A debutat cu ”Ninja Warrior”, unde a ajuns în finală și a continuat cu ”Ferma”, în 2019, acolo unde a întâlnit-o pe Diana Belbiță, cunoscută anterior de la show-ul Exatlon.

Primul sărut între Diana și Marius, ”aranjat” de fratele lui Musty

Cei doi s-au apropiat foarte mult în timpul show-ului și chiar au oferit un adevărat spectacol nocturn, surprins de camerele de luat vederi. Cei doi au părut că fac dragoste la Fermă, însă în imagini nu se vede foarte clar ce se întâmplă sub plapumă. Cert este că cei doi și-au făcut de cap cu vârf și îndesat, iar la vremea respectivă s-au comportat o perioadă ca un cuplu în adevăratul sens al cuvântului.

Diana Belbiță și Marius Crăciun, filmați când își făceau de cap

Marius a ajuns în pat cu Diana Belbiță după ce Kamara de la Alb Negru, fratele lui Musty de la Survivor, i-a poruncit la una din probe s-o sărute pe Diana Belbiță. Ulterior, forțată de împrejurări (camera comună era deja ocupată), ”prințesa războinică” a venit în patul lui Crăciun, după care a urmat nebunia...

După emisiune, Belbiță a plecat în Canada

Marius și Diana au fost, totuși, foarte discreți în legătură cu relația lor, după ce au ieșit de la Ferma. Belbiță a plecat în Canada unde s-a antrenat pentru galele UFC, iar Crăciun a rămas în țară. El a dezvăluit că ține legătura cu Diana doar prin intermediul interentului.

Diana Belbiță și Marius Crăciun s-au împrietenit la Ferma

”De Diana mi-a fost cel mai dor, cu ea am păstrat legătura! Și cu Remus și cu tine! Nu am mai vorbit deloc cu Brigitte, cu Pastramă! În rest, cred că am luat legătura cu toată lumea”, i-a povestit Marius lui Vali Bărbulescu, într-o emisiune de televiziune. ”Lumea mă întâlnește și mă întreabă: ce face Belbiță? Mai ești cu ea? Stai puțin, dar eu ce fac”, spunea Marius la acea vreme.

Marius Crăciun, printre favoriții publicului

Marius Crăciun s-a alăturat echipei Războinicilor de la Survivor România 2021 în urmă cu aproape trei săptămâni, însă a intrat rapid la inima fanilor. El a fost al doilea cel mai votat om din echipa sa și a avut dreptul la o nominalizare pentru eliminare. Marius a numit-o pe Maria, însă până la urmă, cel care a plecat acasă a fost Musty. Marius Crăciun se știe bine și cu Moroșanu, cu care s-a luptat în finala de la Ferma.