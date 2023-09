Marius Elisei a spus de ce nu a însoțit-o pe fiica sa în prima zi de școală, după ce s-a aflat că iubita lui și-a sărbătorit atunci ziua de naștere. Ce explicație i-a dat Isabelei?: „Nu a fost cu rea intenție”

In articol:

În urmă cu câteva săptămâni, fiica lui Marius Elisei și a Oanei Roman a început școala, însă a fost însoțită în prima zi doar de mama ei. Fostul soț al vedetei nu a fost alături de fiica lui atunci, iar recent s-a aflat faptul că, în aceeași zi în care Isabela a început școala, noua iubită a lui Marius Elisei și-a sărbătorit ziua de naștere.

De ce nu i-a fost Marius Elisei alături fiicei sale la școală?

Totuși, bărbatul i-a oferit fiicei sale o explicație pentru faptul că a lipsit de lângă ea în acea zi importantă.

În data de 11 septembrie, fiica Oanei Roman și a lui Marius Elisei a început clasa a treia, însă a mers la școală doar în compania mamei sale. Oana Roman povestea atunci că Isabela și-ar fi dorit să îl aibă alături și pe tatăl ei, dar acest lucru nu a fost posibil.

Zilele au trecut, iar Marius Elisei a dezvăluit că se află într-o nouă relație, ba chiar a publicat și câteva imagini cu partenera lui, iar la scurt timp s-a aflat că Gabriela, femeia cu care fostul soț al Oanei Roman formează acum un cuplu, și-a sărbătorit ziua de naștere chiar în ziua în care Isabela a început școala.

Întrebat fiind dacă acesta ar fi fost motivul pentru care el nu a însoțit-o pe fiica lui în prima zi de școală, Marius Elisei a negat vehement.

Bărbatul a mărturisit că i-a explicat situația Isabelei și a mărturisit că a lipsit de lângă ea în acea zi importantă din cauza unor probleme personale.

„Nu am fost și i-am și explicat copilului, motive personale. Nu a fost cu rea voință, nu s-a întâmplat ceva că nu am vrut sau că nu m-am trezit. Efectiv nu am avut posibilitatea de a ajunge. Nu are legătură ziua și cu data. S-au nimerit să fie în aceeași zi, doar că începutul școlii este dimineață, nu ține toată ziua”, a declarat Marius Elisei în cadrul unei emisiuni TV.

Marius Elisei și fiica lui, Isabela [Sursa foto: Instagram]

Marius Elisei, extrem de fericit alături de noua iubită

Fostul soț al Oanei Roman iubește din nou, la câteva luni după ce el și mama fiicei sale au pus punct definitiv relației lor. Marius Elisei a declarat că este foarte fericit alături de Gabriela, femeia care i-a readus zâmbetul pe buze, cu care formează un cuplu de mai puțin de o lună. Bărbatul a postat deja în mediul online câteva imagini în care apare la brațul Gabrielei și i-a transmis chiar și un mesaj emoționant acesteia.

„Îți mulțumesc pentru tot, iți mulțumesc pentru că mi-ai pus din nou zâmbetul pe buze, îți mulțumesc pentru căldura și liniștea pe care mi le oferi, îți mulțumesc pentru bunătatea pe care mi-o oferi. Te sărut”, a fost mesajul pe care Marius Elisei l-a postat în dreptul imaginii în care se afla alături de noua lui iubită.