Marius Elisei, din nou tată?! Fostul soț al Oanei Roman a rupt tăcerea: „Când ai pe cineva...”

Oana Roman și Marius Elisei au divorțat în luna februarie a acestui an. Cei doi continuă să aibă o relație apropiată de dragul fiicei lor, Isabela, cât și afacerii pe care o au împreună. În mediul online au apărut mai multe zvonuri care susțin că fostul soț al vedetei ar avea deja o nouă iubită, care este și gravidă.

În cadrul unui post de televiziune, Marius Elisei a vorbit pentru prima dată despre aceste zvonuri. El a negat că ar avea o iubită sau un copil care ar urma să ajungă pe lume.

„Mi se pare total deplasată această știre care a apărut. Nici nu știu de unde a apărut, și cum a apărut și care este interesul, asta unu la mână, că nu am pe nimeni în viața mea. Și ca să demontez tot, nu am pe nimeni în viața mea, deci, nu am cu cine să mă duc pe la clinici și pe cine să las gravidă. Și doi la mână, este foarte urât să apară astfel de lucruri, cum că ar fi cineva gravidă, în condițiile în care atunci când ai o relație și cu acea persoană îndeplinești o sarcină, ar fi trebuit să treci prin anumiți pași”, a declarat Marius Elisei pentru un post de televiziune.

Marius Elisei, împreună cu Oana Roman și fiica lor, Isabela [Sursa foto: Instagram]

Marius Elisei îi va prezenta viitoarea iubită Oanei Roman

Marius Elisei a mai transmis că în momentul în care va avea o nouă femeie în viața lui, printre primii pași pe care ar urma să îi facă este să o prezintă familiei sale.

Vorbim aici și despre Oana Roman și fiica lor, Isabela. Fostul soț al vedetei a negat vehement că în momentul de față ar avea pe cineva, iar fosta lui soție ar fi printre primele persoane care ar afla, nu presa.

„Când ai pe cineva, mai ales în situația în care sunt eu, trebuie să faci cunoștință copilului, apoi fostei soții. Sunt mai multe etape și mi se pare foarte deplasată această știre care este total eronată și falsă, pentru ca, repet, nu este nimeni în viața mea”, a mai spus fostul soț al Oanei Roman.