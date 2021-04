Oana Roman, noi dezvăluiri despre relația cu Marius Elisei! Ce s-a schimbat după divorț: „Sunt foarte fericită”

In articol:

Oana Roman și Marius Elisei au divorțat în luna februarie a acestui an, însă ei continuă să fie acolo unul pentru celălalt. Cântăreața a fost recent într-o vacanță alături de fiica ei, Isabela, în Egipt. Deși Marius Elisei nu a putut să li se alăture celor două în vacanță, el și-a făcut timp să le ducă la aeroport, dar să le și aducă înapoi acasă.

Fosta prezentatoare tv a mărturisit că fostul ei soț îi este un real ajutor și relația dintre ei este una de prietenie.

„Și când am plecat, tot el ne-a dus, dimineață. Săracul, nu a dormit toată noaptea. Apoi a venit și ne-a luat de la aeroport, m-a ajutat să duc bagajele în casă. Mi se pare că e o normalitate și sunt foarte fericită că putem să avem o relație super ok. Ne-a dus acasă, a stat un pic cu noi. Noi suntem o familie, chiar dacă nu mai suntem căsătoriți. Eu sper să rămânem cât mai mult timp așa, să fim prieteni, să putem vorbi, să colaborăm, să o creștem pe Izabela. Își îndeplinește îndatoririle de tată foarte bine, în continuare el mă ajută”, a spus Oana Roman la un post de televiziune.

Oana Roman și Marius Elisei au divorțat în urmă cu două luni de zile [Sursa foto: Instagram]

