Marius Elisei, noi acuzații la adresa Oanei Roman! Vedeta i-a dat replica fostului soț: „Am venit acasă și am găsit-o pe Isa plânsă”

După ce s-au despărțit iar Oana a anunțat public că urmează să divorțeze de cel alături de care a avut o căsnicie pentru mai mult de un deceniu, cei doi au început să își arunce cuvinte dure în mediul online.

De această dat, Marius Elisei a făcut un video în care i-a spus o mulțime de cuvinte grele fostei sale partenere de viață.

Marius Elisei [Sursa foto: Instagram]

Marius Elisei, cuvinte grele la adresa Oanei Roman

Marius Elisei este extrem de deranjat de scandalul care s-a iscat între el și fosta sa parteneră de viață. Bărbatul i-a aruncat cuvinte grele mamei fiicei sale și nu s-a sfiit să facă totul public.

„Deci te rog frumos să încetezi să mai vorbești despre mine și niște aberații care sunt niște minciuni. Tu niciodată nu te uiți în oglindă înainte să vorbești? Niciodată nu te gândești că poate cineva o să aibă mai târziu de suferit? Crezi că mă ataci așa cum crezi tu că o să mă ataci? Dacă vrei să ne atacăm, ne atacăm, și o să vezi că ieși în pierdere. Faci niște afirmații care crezi că te ajută? Dacă mă apuc să îți dau masca jos, nu știu dacă o să fie bine, dar eu mă gândesc la cine o să sufere mai târziu.” , a transmis Marius Elisei, pe Instagram.

Oana Roman nu a lăsat însă garda jos și, aproape simultan a postat pe Instagram o serie de mesaje pe care i le-a dat lui Marius. Aceasta îl acuză pe fostul ei partener că nu îi acordă atenție fiicei lor, chiar dacă Isabela își dorește extrem de mult să petreacă timp cu el.

„Având în vedere că fostul meu soț mi-a dat block peste tot și nu îi pot comunica nimic referitor la copilul nostru, mă obligă să îi transmit public mesajele trimise în ultima perioadă referitor la atitudinea vis-a-vis de Isabela. De duminică până azi i-am transmis următoarele mesaje. Am venit acasă și am găsit-o pe Isa plânsă pentru că l-a sunat să-l roage măcar să o ia într-o zi de la after să petreacă puțin timp cu el, iar el i-ar fi răspuns că trebuie să vadă cum se organizează încă nu îi poate da un răspuns”, a scris Oana Roman, într-o postare pe InstaStory.

Cei doi foști parteneri continuă războiul în mediul online. [Sursa foto: Instagram]

