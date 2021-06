Marius Elisei și Oana Roman, primul pas spre împăcare. Declarații din inimă pentru vedeta de televiziune: "Da, eu îmi doresc să ne împăcăm"

In articol:

În urmă cu patru luni, Oana Roman și Marius Elisei făceau un anunț total neașteptat. După mai multe discuții, cei doi soți au decis că este momentul să pună punct relației. Cu toate acestea, au decis să păstreze o legătură destul de strânsă de dragul fiicei lor.

Marius Elisei și Oana Roman, din nou împreună?

Însă, se pare că dragostea învinge întotdeauna și, la mai bine de patru luni de la divorț, Marius Elisei se gândește la împăcarea cu Oana Roman. În ultima perioadă, aceștia au fost împreună în mai multe vacanțe, iar apropierea dintre ei ne-a dus cu gândul la o decizie asumată din partea acestora.

După opt ani de zile, Marisu recunoaște că o iubește o continuare pe Oana Roman și că îi trimite flori de câte ori are ocazia.

„La două, trei zile îi ofer flori, pentru că așa simt și pe lângă asta merită să… mă rog, e ok să oferi flori persoanei pentru care ai ceva. Da, am iubit-o și o iubesc pe Oana în continuare. I-am și spus asta. Nu am cum să uit o persoană sau să spun că nu iubesc o persoană după 8 ani. Pot să spun că da (n.r. – dacă e mult mai frumoasă relația lor după divorț). Este mult mai ok. Dar se poate și mai bine. Evident că, după o asemenea întâmplare, nu se poate regla totul peste noapte”, a declarat Marius Elisei, în cadrul unei emisiuni de televiziune.

Spre surprinderea tuturor, fostul iubit al Oanei Roman a declarat că își dorește să se împace cu vedeta, însă rămâne de văzut dacă aceasta va fi de acord sau nu.

Marius Elisei, Oana Roman și fiica lor[Sursa foto: Instagram]

„Da, eu îmi doresc din toată inima (n.r. – o împăcare, să fie o familie unită). Acum, să vedem, nu știu. Eu sper că și ea, dar probabil că na, nu atât de repede, dar om vedea. Da (n.r. – împăcarea ar fi cel mai frumos lucru care i s-a întâmpla anul acesta). Cred că în adâncul ei, da, își dorește, cred, bănuiesc. Probabil e prea… să nu ia o decizie prea pripită. Și probabil că mai analizează sau nu știu ce-și dorește, cum vrea să pună problema”, a mai spus el la același post de televiziune.