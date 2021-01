Marius Manole, în război cu TVR, care a refuzat să-l plătească ”Își bat joc de noi și de munca noastră”

Actorul Marius Manole e revoltat pe conducerea TVR care a refuzat să-l plătească pe el pentru un film, însă pentru Revelionul cu ”Vacanța Mare” a plătit zeci de mii de euro.

Actorul Marius Manole a povestit, zilele trecute, pe pagina sa de Facebook că în noiembrie 2020 trebuia să înceapă, alături de alți actori, filmările unui film la TVR. Însă, producătorii de la TVR i-au cerut să muncească...gratis, pentru că e ”un proiect de suflet” pentru care nu au bani. Revolta lui Marius Manole vine din faptul că s-au aflat sumele încasate de cei de la ”Vacanța Mare” pentru Revelionul de la TVR , care sunt unele uriașe.

”La inceputul lunii noiembrie trebuia sa incep filmarile pentru un lung metraj facut la TVR. Scenariul gata, distributia gata ...urma sa discutam partea financiara. Am fost sunat de catre producatorii tvr care mi-au spus ca nu sunt bani, ca e un proiect de suflet si ca ar trebui sa filmam aproape gratis. Sigur ca am refuzat. Era ceva foarte greu, zile lungi de filmare in frig, fara conditii ca de, nu erau bani. Vad totusi ca pentru unii au existat bani. Multi. Pentru mizeria aia de revelion au existat. Pentru un film nu.

Aproape toti din distributie am refuzat proiectul. Totusi, aflu ca am fost inlocuiti cu alti actori care au acceptat sa filmeze pe suma respectiva. Si acum va intreb...de ce dragi colegi? Ne plangem ca nu suntem respectati, ca nu ne sunt respectate drepturile si ca producatorii isi bat joc de noi si de munca noastra. Pai nu ne meritam noi soarta? Stiam ca sunt bani. Stiam ca nu e un proiect particular... Nu ma refer aici la colegii independeti pe care-i inteleg. Ma refer la cei angajati care au un venit sigur. Bafta, sper sa merite efortul si sacrificiul vostru”, este mesajul transmis de Marius Manole .

Pentru Revelionul de la TVR, Mugur Mihaescu si Radu Pietreanu au primit aproape 50.000 de euro[Sursa foto: captura TVR]

Pentru Revelionul ”Vacanța Mare”, TVR a cheltuit 140.000 de euro

Mesajul transmis de Marius Manole a fost apreciat de nenumărați actori, care susțin că s-au regăsit în situația povestită de el. Printre aceștia a fost și Emilia Popescu, actrița care a avut un mesaj pesimist: ”Nu se va schimba nimic niciodata la TVR. În bine”.

Conform informațiilor făcute publice, Revelionul de la TVR a costat în total 140.000 de euro, din care aproape 50.000 de euro au ajuns la Mugur Mihăescu și Radu Pietreanu de la ”Vacanța Mare”.