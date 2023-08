Marius Moise o face praf pe Oana Monea! Ce s-a întâmplat cu adevărat între ei și nu s-a văzut la TV: "A fost cea mai tare seară"

In articol:

Bianca Giurcă și Marius Moise au ajuns cunoscuți de o țară întreagă, după ce au fost concurenți în cadrul emisiunii matrimoniale moderate de Radu Vâlcan. Cei doi au mers în Thailanda împreună, cu scopul de a-și testa relația, însă ambii parteneri au picat în ispită, Marius ”punând ochii” pe Oana Monea, în timp ce Bianca s-a îndrăgostit de Alin Simoiu.

Ei bine, însă, după finala show-ului au început să iasă la iveală mai multe lucruri, mai ales că nu puțini au fost cei care l-au judecat pe Marius, pentru faptul că a căzut în ispită extrem de repede, dar a avut și câteva gesturi indecente la adresa ispitei Oana, pe parcursul emisiunii.

La final, Oana a spus că a acceptat toate gesturile din partea lui Marius, doar pentru a-i arăta Biancăi ce fel de bărbat are lângă ea, în timp ce fostul concurent este de o altă părere, explicând recent că în Thailanda realitatea ar fi fost cu totul și cu totul alta.

„Da, a durut-o știi unde pe Oana de Bianca?! Nu mai putea. Ce vorbești... A fost la primul, când au avut ele bonfire, în a patra zi, a cincea zi, când au avut ele două și spunea <<Doamne, eu cu Marius avem o legătruă extraordinară>> și eu eram în casă și dansam cu Denisia și cu Adriana și mă distram cum nu m-am distrat pe insula aia, a fost cea mai tare seară. Deci vă jur că în seara aia nu am știut că Oana nu a fost, eu am crezut că Oana a dormit. Dacă aveam vreo chestie de Oana, aș fi întrebat de Oana, eu n-am întrebat pe nimeni, deci nu exista nimic între noi atunci și ea s-a dus să o facă pe Bianca varză și după aia zice <<Da, eu pentru Bianca am făcut>>. Bă lasă-mă, nu mai puteai tu de Bianca, te-ai dus în a cincea zi când nu aveam nicio treabă, îți făcusem eu mici complimente că așa sunt eu slab și prost și îi spui ei <<Da, nu mai putea Marius după mine>> și exact în același timp dansam cu Denisia și cu Adriana. Râdeam și dansam, unde era legătura dintre noi, eu nici nu știam că ea a lipsit în seara aia. A venit a doua zi și când ea mi-a zis că a fost la spital cred că am zis <<Da, ți-am observat lipsa>>, de unde dracu, m-am distrat cel mai bine.(...) Vezi Doamne i-a vrut binele Biancăi, nu mai putea ea de binele Biancăi”,

Ce spune Oana Monea despre Marius Moise

a spus Marius Moise, pe pagina personală de Instagram.

De asemenea, nici Oana Monea nu are o părerea prea bună despre Marius Moise, după ce l-a ispitit în Thailanda.

Întrebată despre fostul concurent pe rețelele de socializare, Oana Monea a avut o reacție neașteptată, spunând că nu dorește să mai primească întrebări despre acest bărbat și că nu mai există pentru ea.

„Momentan până la sfârșitul emisiunii, până când se termină emisiunea nu am voie să vorbesc absolut nimic, dar nu îmi mai puneți întrebări despre omul ăsta. Atât vreau să vă spun! Nu există pentru mine omul ăsta, dar o să vă povestesc dacă mai țin sau nu legătura cu el”, a transmis ispita, pe contul ei oficial de Instagram.

Marius Moise și Oana Monea [Sursa foto: Captură Insula Iubirii - Antena 1]