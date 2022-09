Mărturia cutremurătoare a celei de-a doua victime a preotului Visarion Alexa: „Eram blocată, mă rugam la Sfântul Mina să se termine”

In articol:

Visarion Alexa a fost unul dintre cei mai iubiți preoți de la noi, fiind totodată și printre cei mai cunoscuți parohi, având în vedere expunerea sa publică. Acesta ținea fel și fel de conferințe, avea un podcast online, acolo unde invita celebrități, iar acum totul s-a dat peste cap odată cu apariția femeii, în vârstă de 37 de ani, care l-a acuzat pe preot că a agresat-o sexual, chiar

în altarul de vară al bisericii, în timpul spovedaniei.

Victima susține că preotul nu era la prima abatere, însă atunci a trecut cu vederea. Bineînțeles, a doua oară nu a mai existat cale de întoarcere, motiv pentru care femeia a mers și l-a reclamat pe bărbat direct la poliție, acesta fiind pus în prezent sub control judiciar, timp de 60 de zile.

De asemenea, încep să iasă la suprafață din ce în ce mai multe detalii despre acest caz, iar unul dintre acestea ar fi că femeia de 37 de ani nu a fost singura victimă. Acum, o a doua femeia a ieșit cu o mărturie cutremurătoare.

Cea de-a doua victimă a dorit ca identitatea să-i rămână anonimă

A apărut și a doua victimă, care a făcut o mărturie cutremurătoare despre momentul în care a fost agresată de către părintele Visarion Alexa, cu precizarea că vrea să-i fie păstrat anonimatul.

Femeia a povestit aproape în detaliu cum s-a petrecut totul, mărturisind că o lungă perioadă de timp s-a închis în ea și puține persoane au știut de incident, refuzând să povestească mai departe și altor oameni, căci este conștientă că nu ar fi crezut-o nimeni, mai spune ea.

”Și eu am trecut prin chilia părintelui Alexa. Sunt una dintre victime. La mine abuzul a fost viol, aș putea spune. Eram blocată, mă rugam la Sfântul Mina să se termine, că avea icoana în chilie. Eram bulversată. Îmi zicea că nu înțeleg Biblia, poate citesc Vechiul Testament (regele David) și "dragostea" față de aproape. Am reclamat, dar preotul respectiv mi-a spus că așa îmbrățișează părintele. Așa cum? Cu pantalonii desfăcuți? M-am închis în mine, nu am mai mers să mă spovedesc. Doar foarte puțini au știut, că nimeni nu m-ar fi crezut”, a povestit femeia care a cerut să îi fie păstrat anonimatul.

Visarion Alexa