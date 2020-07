In articol:

Recent s-au împlinit trei ani de la moartea Denisei Răducu, artista care a murit în chinuri cumplite după ce a fost diagnosticată cu cancer. Cu toate că a trecut ceva timp de la trecerea în neființă a artistei, durerea a rămas încă vie în sufletul familiei și a celor care au iubit-o ca om, dar și ca artistă.

Mărturii cutremurătoare la trei ani de la moartea Denisei Manelista! Ce s-a întâmplat la parastas? „Preotul ne-a spus că...”

La sfârșitul săptămânii trecute, a fost organizat parastasul de trei ani pentru Denisa, iar tatăl manelistei a povestit ce s-a întâmplat la cimitir, dar și câți oameni au fost prezenți, având în vedere situația cu care ne confruntăm din cauza pandemiei de coronavirus. Tatăl Denisei Răducu i-a adus acesteia la mormânt toate plușurile preferate.

„I-am făcut parastas sâmbătă de trei ani, preotul ne-a spus că trebuie să facem cu câteva zile mai înainte lucru pe care l-am şi făcut. Am invitat lume, dar mai puţină faţă de altădată, să nu fie grămada, căci cu virusul acesta nu ştii.

Am respectat regulile pe cât posibil. Durerea din sufletul meu şi al familiei mele nu va dispărea niciodată. Tot ce am făcut pentru ea a fost cu suflet, că e fata mea, fetiţa mea… Nu am întins mâna la nimeni', a povestit Emilian Răducu pentru Click!

Emilian Răducu a vorbit și despre apartamentul Denisei, despre care a spus că nu l-a vândut și nici nu are de gând să facă asta.

„Nu se va vinde munca fetei mele, Denisa. Oi fi mai închis la culoare, dar copiii sunt ceva sfânt, dacă i-am putut ajuta am făcut-o. Cu cea mai mare plăcere. Am refăcut mormântul, e totul curat, în ordine. Este aşa cum trebuie', a mai povestit tatăl regretatei cântărețe.

Sursă foto: Click