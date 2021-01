Mărturisiri incredibile din partea pacientului care a sunat la 112 pentru a anunța incendiul de la Matei Balș: "Eu am sărit pe geam..."

ian 29, 2021 Autor: Adriana Raiciu

Declarații incredibile făcute chiar de către pacientul care a sunat la numărul de urgență să anunțe despre incendiul de la Matei Balș. Bărbatul se afla la parter, însă a sărit pe balcon imediat cum a auzit explozia.

”Au făcut explozie niște tuburi de oxigen... Dacă îl atingi cu grăsime face explozie. Ăla trebuie pus în cameră separată. Eu eram în salonul 66, la parter, dar noroc că nu am fost așa aproape. Eu am dat telefon la pompieri și am sărit pe balcon, pentru că era fum acolo ca la balamuc. Era fum cât cuprinde, cât 10 locomotive cu abur!

Și pompierii s-au mișcat încet, am și țipat la ei, bagă furtunul! Se uitau la furtunul ăla. Bagă măi, vino cu un stingător, ce stai să te uiți?

Eu am sărit pe geam, pe balcon! Acum sunt bine, mulțumesc!, a declarat pacientul, potrivit Antena3.

Nicușor Dan, declarații despre incendiul de la Matei Balș

Vineri dimineață, 29 ianuarie, un pavilion din cadrul Institutului Matei Balș a luat foc .

5 persoane s-au stins din viață, iar alte 120 de persoane au fost evacuate.

Nicușor Dan, primarul general al Capitalei, a făcut primele declarații despre incendiu.

„Încep prin a exprima condoleanțe pentru familiile victimelor. Este o tragedie care ne obligă să fim solidari și mai ales să fim responsabili. Trebuie să îmbunătățim siguranța din spitale și trebuie pentru asta să facem investiții.

Am avut o discuție cu majoritatea din Consiliu și am decis ca în bugetul din 2021 să facem un audit al instalațiilor termice și să includem bani pentru intervenții.

După cum știți, după tragedia de la Piatra Neamț a existat un control mixt de la ISU și de la DSP în toate cele 19 spitale, și nu au fost găsite probleme.

Spitalele noastre sunt gata să ofere oricefel de sprijin pentru pacienții care nu mai pot fi tratați la Balș. Nu este o problemă cu spațiile libere în spitale.

Pentru că a fost o speculație de presă cu privire la căldura din spitalul Matei Balș, am discutat atât cu termoenergetica, cât și cu call centerul. În ultima săptămână nu au existat problemele de căldură la Matei Balș, nici la blocurile din jur.”, a declarat primarul general al Capitalei, vineri dimineață, după incidentul de la Matei Balș.