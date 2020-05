In articol:

Andra Volos a văzut imaginile, și a hotărât să se despartă de iubitul său. Între timp, atât Bia cât și Bogdan Mocanu au recunoscut într-un fel sau altul aventura.

Bia a mărturisit însă că Bogdan i-a spus că el și Andra nu mai sunt împreună. Asta i-a spus Bia și lui Mary, fosta sa colegă de la Puterea dragostei.

Mary de la Puterea Dragostei a dezvăluit, într-un interviu exclusiv pentru pagina de Youtube WOWbiz.ro, că în ultimele zile a aflat multe lucruri neașteptate despre Bogdan Mocanu și este dezamagită de acesta.

Mary de la Puterea Dragostei, despre Bogdan Mocanu: ”Pentru binele Andrei, sper să nu se împace”

”Am aflat destul de multe chestii în ultimele două zile, ce s-a întâmplat și care a fost situația. Și sincer, pentru binele Andrei, mai bine să nu se împace.

Am vorbit cu Bia, pentru că eu am păstrat legătura cu ea și a avut încredere în mine să-mi spună adevărul. Nu spun că ea nu are partea de ei de vină, dar Bogdan nu i-a spus adevărul. Bogdan i-a spus Biancăi că el și Andra nu mai sunt împreună de o săptămână ți ceva. Bia întotdeauna l-a plăcut pe Bogdan, a vrut să fie cu el, el știa foarte bine din emisiune asta.

Nu e de judecat Bia, poate și mie dacă mi-ar fi plăcut atât de mult un bărbat, cum îi place ei, și acela s-ar fi despărțit, atâta timp cât vine după mine, poate și eu aș fi cedat. Un om îndrăgostit…”, a povestit Mary de la Puterea dragostei.

”Bogdan este vinovat de această despărțire (n.red. de Andra). Eu nu mă așteptam la acest lucru din partea lui Bogdan. Multe lucruri am aflat despre Bogdan în ultimele zile și sunt dezamăgită”, a mai spus Mary de la Puterea Dragostei.

Bogdan Mocanu o amenință pe Andra Volos

După despărțirea controversată dintre Andra Volos si Bogdan Mocanu, cei doi foști concurenți de la Puterea Dragostei, pe motiv că acesta ar fi petrecut noaptea cu Bia, cei doi foști iubiți s-au întâlnit și au lămurit lucrurile, dar nu s-au împăcat.

În urmă cu câteva zile, Andra a arătat pe contul ei de YouTube, printr-un vlog, mai multe imagini compromițătoare în care apărea Bogdan Mocanu, susținând că acesta se vedea cu mai multe fete după cântările lui Jador, la hotel, în timp ce se afla într-o relație cu ea. Deranjat de acest lucru, Bogdan Mocanu a amenințat-o pe Andra că va face și el publice diverse imagini cu tânăra ăn ipostaze compromițătoare.