Mary de la Puterea dragostei rupe tăcerea! Ce s-a întâmplat, de fapt, între ea și Bianca Comănici: „Nici eu nu am fost acolo pentru ea...”

Bianca Comănici și Mary de la Puterea dragostei păreau două prietene extrem de apropiate. În perioada în care Bianca abia se despărțise de Livian, Mary a fost acolo pentru prietena ei. Mai mult decât atât, până și-a găsit un apartament, câștigătoarea ambelor sezoane Puterea dragostei a locuit alături de Mary o perioadă de timp. Relația dintre cele două este cu șuisuri și coborâșuri, însă asta nu înseamnă că prietenia a dispărut cu totul.

Mary de la Puterea dargoste a făcut un live pe pagina sa de Instagram, în care a spus ceea ce s-a întâmplat între ea și Bianca Comănici. Fosta concurentă a mărturisit că între cele două nu a existat o ceartă. Ea susține că Biancăi îi este foarte greu să aibă încredere în oameni în această perioadă.

„Sincer, ca să lămuresc și treaba asta, eu și Bianca nu ne-am certat. Nu am avut o discuție aprinsă sau ceva de genul ăsta, noi am avut o discutie normală. Am înțeles că ea e puțin cu încrederea la pământ în perioada asta, cu încrederea în oameni. O las să se liniștească și când o să aibă nevoie să fie ascultată, să-și spună ofurile, eu o aștept. Probabil, de foarte multe ori, nici eu nu am fost acolo pentru ea, să o ascult. Am fost și eu încărcată cu ale mele", a declarat Mary, pe live.

Bianca Comănici și Mary au locuit împreună o scurtă perioadă de timp[Sursa foto: Captură YouTube]

Bianca Comănici, despre relația de prietenie cu Mary! Ce s-a întâmplat între cele două

Fanii Biancăi Comănici au fost luați prin surprindere atunci când bruneta a anunțat că ea și Mary nu ar mai fi prietene. Câștigătoarea Puterea dragostei a anunțat într-un live făcut pe pagina ei de Instagram că nu vrea să mai primească întrebări legate de fosta ei prietenă, pentru că nu are ce să răspundă. Acesta a fost un semn că ele s-au certat.

„Nu am ce să spun de Mary, nu mă mai întrebați. Nu am ce să răspund la întrebarea despre Mary”, a spus Bianca Comănici de la Puterea Dragostei, într-un live.