In articol:

Povestea de dragoste plină de băbădpi dintre Ella de la Puterea dragostei și Jador a creat multe contradicții atât printre protagoniști, cât și în ceea ce îi privește pe cei cu care ei au interacționat în emisiunea amoroasă prezentată de Andreea Mantea.

Dacă unii au susținut relația lor, în ciuda certurilor și, de multe ori, a indiferenței lui Jador, ei bine, sunt alții, care nu văd cu aceeași ochi situația, din contră, postura defensivă în care s-a poziționat Ella ar fi doar una de fațadă, care să o avantajeze în fața fanilor și atât.

Mary a vorbit despre relația dintre Ella de la Puterea dragostei și Jador! ”Exagerează destul de mult în ceea ce privește suferința”

De pildă, Mary, o fostă concurentă extrem de îndrăgită la Puterea dragostei, a fost extrem de tranșantă atunci când a discutat despre problemele celor doi. ”Eu sincer am să îmi respect părerea din emisiune, pe care o știe toată lumea, fiindcă am cunoscut-o pe Ella, l-am cunoscut pe Jador. Sincer, mi se pare că Ella exagerează destul de mult în ceea ce privește suferința, să spun așa, pentru că ei nu au stat mult timp împreună, să spui că...Eu nu zic că nu s-a îndrăgostit, poate chiar așa e, dar se victimizează. Nu știu, din punctul meu de vedere, se victimizează foarte, foarte mult însă, fiindcă în spatele camerele de luat vederi, ea nu era așa de atașată de Jador. Eu spun ce am văzut atunci când eram în emisiune, acum, nu mai știu ce se întâmplă, dacă s-au mai vazut dacă nu”, a spus Mary pentru WOWbiz.ro!

Citeste si: Ce spune Ella despre infidelitate? A fost mai sinceră ca niciodată: "Dacă înșeli, normal că..."

Citeste si: Livian de la Puterea dragostei, imagini rare din copilărie: „Am crescut sub ochii voștri”

Citeste si: Doliu în familia Andrei Voloș de la „Puterea Dragostei”: „După atâția ani, Dumnezeu a hotărât...”

Ella de la Puterea dragostei a fost taxată în relația cu Jador! ”El nu o vrea, i-a arătat de nenumărate ori”

Mai mult, Ella de la Puterea dragostei a fost taxată în relația cu Jador de Mary. ”El în această perioadă este foarte ocupat și nu cred că are timp de o legătură amoroasă, și a avut destule. E bine că face acest lucru, fiindcă este foarte important să te realizezi și apoi urmează și restul. În cazul Ellei, mi se pare că ea a vrut să fure ce a avut Simina, să aibă aceași experiență ca și ea. Și de ce spun lucrurile acestea. Dacă vezi că un bărbat nu te vrea, fiindcă Jador i-a arătat și în emisiune așa ceva, a și vorbit un pic mai dur cu ea, ca să nu zic altfel, a și respins-o de multe ori, chiar și în fața camerei și o face și public, tu încă de mai întâlnești cu el?! Aici se ridică semnele de întrebare și te gândești ce este real și ce nu”, a declarat Mary la WOWbiz.ro