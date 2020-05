In articol:

Daiana si Gabriel de la Puterea dragostei. Se pare că scandalurile din ultima perioadă, în special dintre Daiana și Ella (Daiana, criza de gelozie din cauza Ellei), au destrămat unul din cuplurile de la Puterea Dragostei care părea solid.

Fanii emisiunii susțin că motivul pentru care Daiana și-a șters de pe pagina de Instagram toate pozele cu Gabriel este tocmai faptul că s-au certat.

În urmă cu câteva zile, chiar în emisiune, Daiana a aflat că iubitul său a fost filmat în timp ce chema o brunetă în camera sa de hotel. Atunci, Gabriel a vrut să-i explice Daianei ce se întâmplase de fapt.

Gabriel de la Puterea Dragostei a simțit nevoia să ofere o explicație: ”Iubirea mea, eram acolo și a început o fată să sune la interfon și eu am început să strig: iubire, iubire.”, i-a spus Gabriel.

Între timp, cei doi iubiți s-au certat de mai multe ori, acuzându-se unul pe celălalt de infidelitate. Așa că, se pare că acum Daiana si Gabriel de la Puterea Dragostei s-au despărțit.

De altfel, Gabriel le-a mărturisit prietenilor că el și Daiana nu mai sunt împreună. ”Am vorbit cu Gabi acum câteva zile și mi-a spus că nu mai este împreună cu Daiana”, a dezvaluit un fost concurent de la Puterea dragostei.

Roxana Buzoiu, fosta concurentă de la Puterea dragostei, a făcut recent dezvăluiri neașteptate despre Daiana. Ea susține că actuala concurentă din emisiune minte o țară întreagă despre adevăratul motiv pentru care este cu Gabriel. Daiana a fost acuzată de Berna că este într-o relație doar pentru bani și să rămână în emisiune.

„Nu am o relație cu Gabi pentru ce a aberat Berna. N-am o relație cu el doar pentru a rămâne în casă”, s-a apărat Daiana la Puterea Dragostei.

De altfel, Daiana a precizat că Berna a fost influențată de Roxana Buzoiu: „Roxana are ciudă pe mine și i-a băgat lui Berna anumite lucuri în cap. I-a zis că stau cu Gabi pentru bani, nu pentru că-l iubesc”.

Roxana a reacționat după ce a auzit declarațiile Daianei. Ea a adus acuzații grave la adresa concurentei.

„Ți-am zis sa te legi de unu ca sa rămâi in casa sa vedem dacă chiar faci și eu ți l-am recomandat pe Gaby și l-ai ales și l-ai mintit și-l minți pe om și azi. Apoi strigai in gura mare ca Dl Gaby nu este bun de nimic, nici măcar la pat. Mi-ai spus ca îți da bani ca n-ai haine, ca de... ai venit cu o geanta cu 3 izmene. Eu niciodataaa nu am cum sa fiu ciudoasă sau geloasa pe o fata pe care eu am ajutat-o sa rămână acolo și tine cont de ceva: am stat 2 sezoane acolo pe propriile mele puteri, iar eu am ales sa plec de una singura. Pentru ca eu mi am dorit asta. Nu tin cu dinții de un pat ca și tine, pentru niște bani și pentru a ma vedea lumea la Tv. In locul tau as recunoaște acum ce cersești acolo, sincer ca ai ajuns prea departe cu minciunile”, a scris Roxana Buzoiu pe pagina ei de Facebook.