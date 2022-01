Mașina lui Iancu Sterp, vandalizată într-o stație peco. Fratele lui Culiță, păgubit la început de an: "A spart geamul și nu merge, nu mai are baterie"

In articol:

Iancu Sterp a fot nevoit să ia o decizie grea în privința propriului autoturism, după ce doi prieteni i-au pierdut cheile. Fostul concurent de la "Puterea Dragostei" nu a avut de ales, așa că a hotărât să spargă geamul mașinii pentru a o putea muta dintr-o stație peco, unde stătuse abandonată timp

de o lună.

Citeste si: EXCLUSIV! Mama Geta a răspuns atacurilor lui Ovidiu Valentin de pe TikTok! Ce sfaturi i-a dat lui Iancu înainte de meciul cu el? “Sper să nu fie nevoie să îi dau eu pumni”

Iancu Sterp și-a "vandalizat" mașina într-o benzinărie

Iancu Sterp a avut parte de o provocare de zile mari la început de 2022. După ce prietenii i-au pierdut, într-un moment de neatenție, cheile autoturismului, tânărul a fost nevoit să-și abandoneze mașina într-o benzinărie, în speranța că va reuși să le găsească. Din nefericire, lucrurile nu au stau așa cum și-a dorit, iar fratele lui Culiță a recurs la un gest extrem, care i-a adus pagube serioase.

Iancu Sterp a fost nevoit să spargă geamul propriei mașini [Sursa foto: Captură YouTube]

Iancu Sterp a fost nevoit să spargă geamul propriei mașini [Sursa foto: Captură YouTube]

Citeste si: Românii nu își vor mai putea vinde locuințele timp de mai mulți ani. Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a anunțat programul...- bzi.ro

Mai exact, Iancu a trebuit să spargă geamul autovehiculului, pentru a reuși să deblocheze ușile și să poată ajunge la volan: "E în stare perfectă de funcționare, numai că zace aici de o lună, deoarece Dori și cu alt tovarăș de-al meu mi-au pierdut cheia. Nu mai pot să merg cu el. Am venit în speranța să-l deblocăm cu altă cheie și în caz că n-o să putem, am luat și platforma. Să vedem cum îl tragem pe platformă, dacă nu putem să-l scoatem. Ce să fac, să sparg parbrizul direct? Parcă mi-e milă să dau...asta e. Trebuie să sparg geamul neapărat, pentru că n-am cum să intru în ea, să deblochez ușile. Cumpăr altul după aia, n-am ce face.", a spus Iancu Sterp, în ultimul vlog postat pe canalul său de Youtube.

Iancu Sterp a fost nevoit să spargă geamul propriei mașini [Sursa foto: Captură YouTube]

"Dacă și după escapada asta mai merge, înseamnă că asta chiar e mașină de ținut"

Chiar dacă "operațiunea" de spargere a geamului i-a pus inițial "bețe-n roate" lui Iancu, tânărul nu s-a lăsat până nu a reușit să pătrundă în propriul autoturism.

Citeste si: Culiță Sterp, dat de gol de propriul frate: "Ăsta era gagicar de mic. Toată ziua se pupa cu..."

Cu toate acestea, lipsa cheilor nu a fost singura problemă cu care fostul concurent de la "Puterea Dragostei" s-a confruntat, căci mașina rămăsese fără baterie: "A spart geamul și nu merge, nu mai are baterie!", spune unul dintre prietenii lui Iancu, în vlogul amintit. "Sper că n-am spart geamul degeaba. Dacă vine poliția acum, zice că vrea să furăm mașina. Săraca mașina asta prin câte a trecut...Dacă și după escapada asta mai merge, înseamnă că e mașină de ținut.", a adăugat fratele lui Culiță Sterp.

Distribuie pe: