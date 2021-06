Maurice Munteanu a fost implicat într-un accident grav de mașină: "Eram convins că urmează să mor și eu ars de viu"

In articol:

Maurice Munteanu este fără doar și poate una dintre cele mai plăcute prezențe din televiziune. Într-un nou episod al show-ului „În oglindă”, difuzat exclusiv online pe canalul de YouTube al Kanal D România, secțiunea theXclusive, vedeta de televiziune a vorbit despre o perioadă dificilă din viața lui.

Maurice Munteanu, traumatizat după accidentul de mașină

Este apreciat de o țară întreagă, însă puțini știu drama prin care a trecut Maurice Munteanu. În urmă cu ceva ani, juratul de la Bravo, ai stil! a fost implicat într-un grav accident rutier, în urma căruia o persoană a rămas paralizată.

A trecut prin momente cumplite și, la momentul actual, încă se luptă cu anxietatea și atacurile de panică din cauza aceasta. I-a fost cumplit de greu să se gândească la ceea ce s-a întâmplat, de fapt, în ziua respectivă. Șocul și mai mare a venit abia a doua zi, când a realizat ce se întâmplase.

"Vin (n.r.- atacurile de panica) de la un accident de mașină foarte violent pe care l-am avut acum ceva vreme. Am rămas cu aceste atacuri sinistre de panică, care s-au transformat într-o anxietate generalizată. La accident am rămas cumva blocați o perioadă destul de lungă de timp, mi s-a părut oricum foarte, foarte lungă. Eu încercam să ies și nu puteam. Au trecut mulți ani. Eram cu cei mai buni prieteni ai mei în mașină. Din păcate, el, Felix, a rămas paralizat... Era doar foarte multă adrenalină și, practic, șocul s-a instalat a doua zi după accident", a declarat Maurice Munteanu.

Preț de câteva minute a stat în mașină și a așteptat ca cineva să îl salveze. Era convins de faptul că ceilalți prieteni, cu care plecase la drum, muriseră. Aștepta să moară și el din clipă în clipă, pentru că simțea un miros puternic care venea din portbagaj.

În momentul acela, a crezut pentru prima dată că o să înnebunească. Din fericire, au fost salvați la timp, însă trauma l-a urmărit preț de câțiva ani buni. S-a simțit vinovat pentru ceea ce se întâmplase, deși nu avea nicio vină.

"Nu am făcut foarte multă terapie, din păcate, ar fi trebuit să fac și acum..Am citit foarte mult despre anxietate și despre depresie și am înțeles cum funcționează. De atunci, lucrurile nu mai par atât de agresive... Eu îi strigam și ei nu răspundeau. Eu eram convins că toți trei din mașină au murit, în afară de mine, dar urmează să mor și eu ars de viu, pentru că simțeam un miros de ceva care venea din spate. Aproape am înnebunit. A fost multă vreme o povoară. Mă simțeam vinovat pentru ce s-a întâmplat, deși nu aveam nicio vină", a mai declarat juratul de la Bravo, ai stil!