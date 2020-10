Maurice Munteanu a făcut anunțul în urmă cu puțin timp

Într-o ediție recentă de la Bravo, ai stil! Celebrities!, Raluca Bădulescu a spus despre Maurice Munteanu că a avut parte de câteva zile destul de complicate, iar motivul ar fi unul destul de serios. Juratul a dat primele detalii despre ce se întâmplă în viața lui la momentul actual!

Maurice Munteanu a făcut anunțul trist!

In articol:

Maurice Munteanu este un mare iubitor de animale, iar de cele mai multe ori, juratul de la Bravo, ai stil! Celebrities apărea în emisiune cu patrupedul său simpatic. Victor, cățelul de care avea grijă fashion editor-ul, a ajuns imediat la sufletul publicului, însă, din păcate, se pare că Maurice a dat vestea tristă despre patruped! Pe contul său de Facebook, bărbatul a ținut să le spună oamenilor apropiați faptul că patrupedul nu mai este în viață.

Citeste si: Maurice, enervat la culme de atitudinea concurentelor de la Bravo, ai Stil! Celebrities: „ Foarte puțini oameni fac divertisment! Restul urlă!”

Maurice Munteanu și Victor

Citeste si: Rafaela de la „Puterea Dragostei”, bătută de fostul iubit! Ce decizie a luat fosta concurentă? - evz.ro

Citeste si: Cum facem diferența dintre o răceală, gripă si COVID-19 - bzi.ro

„ – V-ați schimbat cățelul? – una dintre miile (nu exagerez) de întrebări idioate, pe care le primesc zilnic, de când în viața mea a apărut Jean. Această lipsă totală de discreție mă scârbește. Nu, nu mi-am schimbat cățelul. Victor a murit! Acum sunteți mulțumiți?

Din moment ce îl postam constant, iar de la un moment dat am început să îl postez pe Jean, cam ce credeați că am făcut cu el? Că l-am vândut, că l-am împăiat? Oh, și nu aș fi scris dacă nu aș fi primit întrebările și de la persoane pe care le consideram civilizate. Ei bine, nu sunt civilizate. Asta ca să fiu politicos, deși n-ar trebui”, a scris Maurice Munteanu pe contul său de Facebook.

Maurice Munteanu și cățelul lui, Victor

De asemenea, se pare că micul cățel era foarte apropiat de stăpânul lui, iar când Maurice Munteanu îl lua cu el la filmări, acesta se uita tot timpul după bărbat și așteptat cu nerbădare să se întoarcă la el.

„Unii își dau coate și spun că a luat-o pe urmele Iuliei, că ea venea cu cățelul la filmări și o aștepta în culise, altora nu prea le convine că aduce patrupedul acolo și că îl ține pe unde poate legat, că altfel umblă prin culise, însă unora chiar le place de Jean, spun că e un cățel cuminte, jucăuș și foarte blând. Mai mult, stă mereu cu ochii după Maurice”, susțin mai multe surse.