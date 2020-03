Pentru ca in editia trecuta doar doua dintre cele noua concurente, Theo Rose si Bianca Giurcanu, au reusit sa primeasca stelute din partea juratilor, Ilinca Vandici trage un serios semnal de alarma pentru tinerele aflate in competitie.

“Ma intristeaza anumite lucruri. Bag seama ca Bianca Giurcanu si Theo Rose sunt singurele fete care au reusit sa ia stelute din partea juratilor … ceea ce e rau. (…) Mare atentie la ce faceti astazi, la atitudinea pe care o aveti, la modalitatea prin care va purtati tinutele, dialogurile si la ceea ce faceti maine seara. Vreau sa ”arbitrez” o competitie cu si despre stil! Un show real in care voi sunteti jucatoarele adevarate si sincere cu cei de-acasa”, spune Ilinca Vandici.

Concurentele sunt decise ca in seara aceasta sa impresioneze juratii, iar prima dintre acestea, care paseste pe podiumul “Bravo, ai Stil! Celebrities” e hotarata sa nu dea gres in aceasta seara, in fata juratilor.

“As putea sa descriu tinuta pe care tu o porti in aceasta seara, printr-un singur cuvant: civilizat. Mi se pare o aparitie civilizata, pentru o domnisoara civilizata, intr-un context civilizat, cand vrea sa fie frumoasa, nici prea-prea … nici foarte-foarte, la moda, dar nu prea, sexy, dar nu prea, ”spargatoare de case”, dar nu prea… . Te gasesc civilizata si ”plasabila” in foarte multe contexte civilizate, mai putin civilizate, dar in niciun caz la Delfinariu, fetita!”, este verdictul juratului Maurice pentru prima concurenta, din aceasta seara.

