Medeea Marinescu a dezvăluit trucurile cu ajutorul cărora se menține în formă la 48 de ani. Vedeta nu ține diete drastice: „La mine merge cu păcăleală”

Medeea Marinescu se numără printre cele mai cunoscute și îndrăgite actrițe din România. Vedeta este tot timpul în fața camerelor de filmat, motiv pentru care trebuie să se prezinte în cea mai bună formă a sa.

Medeea Marinescu, trucuri de înfrumusețare

La 48 de ani, partenera de scenă a lui Florin Piersic se laudă cu o siluetă de invidiat și un ten fără imperfecțiuni. Medeea Marinescu a dezvăluit care sunt secretele și ingredientele care o ajută să se mențină în formă și să își păstreze silueta.

Partenera de scenă a lui Florin Piersic a reușit de-a lungul timpului să își mențină silueta, dar și tenul perfect. Actrița a recunoscut că și gena este una foarte bună, însă frumusețea, întâi de toate, vine din interior.

Vedeta a mărturisit că nu merge la sală și nici nu face sport, iar despre tenul său fără imperfecțiuni spune că este rezultatul unei rutine pe care o respectă cu sfințenie. Actrița are grijă să se demachieze mereu și să își aplice creme și seruri.

Medeea Marinescu a spus clar că nu există seară în care să nu își facă rutina și în care să se pună la somn machiată.

Deși ajunge de multe ori acasă de la filmări la 4 dimineața și singurul lucru pe care și-l dorește este să doarmă, actrița face un sacrificiu și timp de jumătate de oră are grijă de tenul său.

„ Cumva acestea sunt genele. Mi se spune: «Vai, ai musculatură, ai făcut sport». Eu nu am făcut o oră de sport în viața mea! Merg mult pe jos, e adevărat. Mă simt bine, dar nu fac sport. M-aș plictisi îngrozitor să trag de fiare.

Dar trucuri există. Acum, mama mea fiind machieuză de film și având atât de mult de-a face cu actori, nu numai români, dar și străini, tot timpul mi-a atras atenția că trebuie să am grijă de pielea mea, de tenul meu, că este important. Și, iată, acesta e al treilea an în care reprezint o renumită firmă, sunt ambasadorul ei. Cremele lor, serurile, CC cream-ul din gama premium sunt foarte bune. Mi se potrivesc. De obicei, eu merg pe stradă nefardată, dar am învățat să folosesc aceste produse, căci, altfel, nu fac eu cine știe ce lucruri fenomenale”, a explicat Medeea Marinescu, pentru viva.ro.

Cum reușește Medeea Marinescu să își mențină silueta suplă

Medeea Marinescu a recunoscut că formatul corpului ei ține de genă. Vedeta a mărturisit că nu respectă diete drastice, însă are câteva trucuri care funcționează de fiecare dată. Aceasta a luat în greutate câteva kilograme atunci când a fost însărcinată cu primul copil, Luca, și a încercat din greu să nu acumuleze mai multe.

„ La mine nu țin curele drastice. La mine merge cu păcăleală. Și păcălindu-mă, mai degrabă merge. Dacă azi am mâncat puțin mai mult, mâine nu mai mănânc deloc sau nu mai mănânc până după-amiază. Adică să nu traumatizezi corpul, să mănânci mai puțin. Sunt împotriva acestui tip de tratament sau, cel puțin, la mine nu funcționează. Eu cred că totul ține de echilibru. Și echilibrul ți-l dă interiorul tău, asta e tot, nu e altă filozofie de viață. De fapt, este atât de simplu și nu ne dăm seama”, a mai spus Medeea Marinescu.

Medeea Marinescu [Sursa foto: Instagram]