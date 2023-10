Medicul Adrian Marinescu explică tot ceea ce trebuie să știm despre noul val de COVID-19 și tulpina Pirola: "Simptomatologia este destul de asemănătoare" | EXCLUSIV

In articol:

România se află în fața unui nou val de COVID-19. Ultimele date comunicate de către Ministerul Sănătății arată că în ultima săptămână a lunii septembrie s-au înregistrat peste 13.000 de cazuri noi de infectare, incidența înregistrată la 14 zile fiind de 1.26. În ATI sunt internați 82 de pacienți, iar alte 1.077 de persoane se află internate pe secție.

Două noi subvariante ale Omnicorn sunt prezente acum în rândul populației, acestea fiind și responsabile pentru creșterea numărului de cazuri de infectare. Este vorba despre subvarianta Pirola și subvarianta Eris.

Jurnaliștii WOWbiz.ro au discutat cu medicul infecționist Adrian Marinescu, pentru a afla exact dacă există motive de îngrijorare în rândul românilor, dar mai ales ce simptome aduc acestea. Medicul Adrian Marinescu este de părere că noul val de COVID-19 nu este la fel de agresiv precum cele din trecut, pe care le-am văzut în 2022 sau 2021, în prezent neexistând o presiune în secțiile de Terpie – Intensivă.

Totodată, România ar urma să primească și varianta updatată a vaccinului împotriva SARS-CoV-2, iar dacă vreți să fiți siguri că suferiți de COVID-19 sau gripa sezonieră, cea mai bună cale este testare, simptomele fiind deja asemănătoare.

România, în fața unui val de COVID-19

În ultima săptămână, numărul cazurilor de COVID-19 din România a crescut, depășind 10.000 de infectări. Potrivit datelor publicate de Ministerul Sănătății pentru intervalul 25 septembrie – 01 octombrie 2023, în țara noastră au fost depistate 13.165

de cazuri de infectarea cu SARS-CoV-2.

Citește și: Mesajul neașteptat transmis de Ramona Olaru, după schimbarea majoră din viața ei: „Aveți curaj să ieșiți din relația aia”. Vedeta le-a dat sfaturi prețioase fanilor săi

Sunt internați în unitățile medicale de profil 1.077 de persoane dintre care 131 sunt minori.

"În intervalul 25 septembrie- 01 octombrie 2023 au fost înregistrate 13165 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19). 4625 dintre cazurile noi din ultima săptămână sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 90 de zile după prima infectare.

Până în prezent, pe teritoriul României, au fost înregistrate 3.468.372 cazuri de infectare cu SARS-CoV-2. Incidența înregistrată la 14 zile este de 1.26. Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 379 persoane au fost reconfirmate pozitiv.

În unitățile sanitare de profil, numărul de persoane internate în secții cu COVID-19 în prezent este de 1077. De asemenea, la ATI, sunt internate 82 persoane.

Citeste si: 10 alimente care scad acidul uric. Cum revii la valorile normale fara pastile

Citeste si: Mesajul emoționant al fiicei lui Valentin Illes, după moartea fulgerătoare a tatălui ei: ”O să fac tot ce îmi stă în putere să mai trăiești prin mine”- stirilekanald.ro

Din totalul pacienților internați în prezent, 131 sunt minori, 129 fiind internați în secții și 2 în ATI", se arată în bilanțul săptămânal al Ministerului Sănătății.

Medicul Adrian Marinescu [Sursa foto: Facebook]

Medicul Adrian Marinescu, toate detaliile despre noul val de COVID-19

Medicul infecționist Adrian Marinescu a vorbit cu jurnaliștii WOWbiz.ro despre noul val de COVID-19 din România, dar și despre subvariantele Eris și Pirol. În prezent, românii conviețuiesc cu aceste probleme, iar numărul cazurilor de infectare nu este unul îngrijorător, după cum a explicat chiar el.

Citește și: Carmen Harra, predicții despre valul de COVID-19: "Nu mai are aceeași forță și nici nu va mai avea în viitor". Clarvăzătoarea atrage atenția asupra unui nou virus| EXCLUSIV

Deși sunt numeroase persoane infectate, problemele s-au tratat în mare parte acasă, simptomatic, neexistând o presiune pe secțiile de ATI și nici în unitățile medicale. Cazurile care au avut nevoie de spitalizare sunt cele cu adevărat grave.

"În primul rând, vorbim de subvariante ale Omnicronului, ceea ce înseamnă că ne așteptăm să fie destul de asemănătoare, indiferent că vorbim de Eris sau vorbim de Pirola. Vorbim, de fapt, tot despre conviețuirea pe care o avem din 2022 cu virusul SARS-CoV-2.

Conviețuire care în unele momente este mai armonioasă sau mai puțin armonioasă. Ceea ce avem în prezent, este o creștere constantă, cu număr destul de mare de cazuri, dar din fericire fără o virulență sporită.

Adică cele mai multe dintre cazuri se rezolvă ca o simplă viroză, se rezolvă acasă, nu pun probleme deosebite. Sigur că se vor selecta și cazurile de pacienți care au boli cronice asociate, sunt supraponderali, au o anumită vârstă și acolo pot să apară și complicații", a precizat medicul Adrian Marinescu, pentru WOWbiz.ro.

COVID-19 [Sursa foto: PixaBay]

Citeste si: Noi detalii ies la iveală în cazul decesului Laurei Roșca! DJ Lalla nu era singură pe plajă în momentul tragediei! Imaginile surprinse de camera video dau peste cap ancheta- kfetele.ro

Citeste si: Cum a învins Rona Hartner cancerul pentru a doua oară. Ce tratament-minune a urmat: "Trebuie să fii puțin inconștient să iei acest medicament". Declarațiile tulburătoare ale actriței- stirilekanald.ro

Citeste si: Imagini-cheie care ar putea schimba traiectoria anchetei aflată în desfășurare privind moartea artistei Dj Lalla- radioimpuls.ro

Care sunt simptomele noilor subvariante de COVID-19 și cum le diferențiem de gripă

Sezonul rece vine cu o creștere a numărului de cazuri de gripă, dar și cu virozele respiratorii specifice acestei perioade din an așa că l-am întrebat pe medicul Adrian Marinescu cum reușim să diferențiem COVID-19 de gripă.

Citește și: Avocata Carmen Obârșanu, noi detalii în cazul morții lui Petrică Mîțu Stoian: "Acum așteptăm răspunsul". Ce decizie a luat familia artistului| EXCLUSIV

Acesta spune că simptomele sunt foarte asemănătoare, iar cel mai bun mod prin care ne putem da seama dacă este sau nu COVID-19 ori gripă este testarea. Dacă se confirmă infectarea, atunci cel mai important este să ne izolăm și să ținem cont de sfaturile medicilor.

"Simptomatologia este destul de asemănătoare. Când vom avea sezonul rece va fi clar un moment de circulație și pentru virusurile gripale și pentru SARS-CoV-2, rezolvarea vine din testare.

Trebuie să facem testarea pentru COVID, cea pentru gripă și foarte important este că indiferent ce s-ar întâmpla când am o simptomatologie acută, să mă izolez în așa fel în cât să nu transmit mai departe. Apoi mă testez și odată ce am rezultatul deja știu foarte bine ce am de făcut", a mai explicat medicul infecționist Adrian Marinescu.

România ar urma să primească o nouă varianta a vaccinului anti-COVID

Medicul Adrian Marinescu este de părere că vaccinarea antigripală și anti-COVID sunt importante în această perioadă. Totodată, acesta reamintește că țara noastră va primi o nouă variantă pentru serul anti-COVID.

"Contează foarte mult vaccinarea anti-gripală care va trebui făcut din octombrie și inclusiv vaccinare anti-COVID, mai ales că vom avea în curând și un update al vaccinului.

El este binevenit, în momentul în care ai în circulație un microorganism, așa cum vorbim de virusul SARS-CoV-2, este logic să ai o variantă updatată a vaccinului care să vină și să se refere exact la subvariantele sau variantele care sunt în circulație pentru virusul respectiv", a mai precizat medicul Adrian Marinescu, pentru WOWbiz.ro.