După o pauză îndelungată, Gina Pistol se pregătește să revină în televiziune: „Am nevoie de puțin timp să mă refac și pe urmă să mă prezint în fața oamenilor”

In articol:

Gina Pistol a hotărât să ia o pauză de la cariera de prezentatoare pentru a se ocupa cu mare atenție de fetița ei. Chiar dacă decizia a fost luată cu cele mai bune intenții, blondina a mărturisit că îi lipsește televiziunea, așa că se pregătește să revină pe micile ecrane.

Gina Pistol își dorește să se întoarcă în televiziune

De câteva luni bune, Gina Pistol a decis să ia o pauză de la cariera ei pentru a petrece mai mult timp alături de familie, în special alături de fiica ei. Totuși, recunoaște că nu s-a obișnuit încă complet cu retragerea temporară de micile ecrane. Soția lui Smiley a mărturisit că ia în calcul revenirea în televiziune, dar își dorește să mai rămână o perioadă departe de lumina reflectoarelor.

„Și mie îmi lipsește televiziunea. Sunt într-o perioadă în care eu am nevoie de mine mai mult decât are televiziunea de mine. Am nevoie de puțin timp să mă refac și pe urmă să mă prezint în fața oamenilor cu aceeași energie cu care i-am obișnuit. A fost o perioadă puțin mai grea pentru mine și încerc să mă reîntregesc, să mă adun”, a spus Gina Pistol, în cadrul unei emisiuni TV.

Ce a făcut-o pe Gina Pistol să ia o pauză de la televiziune

Gina Pistol a dezvăluit că schimbările prin care a trecut după a devenit mamă au împins-o să ia decizia de renunța pentru o vreme la televiziune. Soția lui Smiley recunoaște că ajunsese să se simtă epuizată atât fizic, cât și psihic.

„Inclusiv că am devenit mamă, inclusiv că am avut COVID de două ori într-un an, inclusiv că am avut un burnout, toate în același an, toate au dat cu mine de pământ și atunci am realizat că sănătatea mea fizică și psihică este mai importantă decât orice proiect. Până nu sunt eu bine cu mine, stau așa puțin în umbră” , a mai spus prezentatoarea TV,