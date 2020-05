In articol:

Evident, pentru că ziua de 1 Mai trebuie marcată așa cum se cuvine, Răzvan Botezatu s-a apucat de pregătirile pentru eveniment din vreme.

Întâi și întâi și-a cumpărat cele necesare... hidratării. Adică, niște energizante și un, să-i spunem, ceai. Bine îmbuteliat într-o sticlă de licoare scoțiană. Apoi, ceva de mâncare. De dietă, așa, adică niște măsline și tort. Nici cățelul lui nu a fost uitat, așa că i-a cumpărat niște conserve de carne pe care, cum Maxi e mic, în glumă, Răzvan Botezatu ne-a destăinuit că poate le vor... împărți.

Apoi, Răzvan Botezatu, în direct pentru WOWbiz.ro, a povestit cum petrece el ziua de 1 Mai. Adică, acasă, ”pe coteț”, vorbind la telefon cu amici de-ai săi și răsfățându-se cu tort. ”Aici nu ai mici, au un cârnat de-al lor, nemțesc, nu știu cum îi zice, dar nu e... ce îmi place”, a explicat Răzvan Botezatu. Și, cum petrecerea difuzată de WOWbiz.ro avea un singur participant, adică chiar Răzvan Botezatu, totul s-a transformat într-o mică discuție, o șuetă, pe seama ultimelor evenimente din showbiz-ul românesc.

Iar cum Ciprian Marica și ”aventura” lui din hotelul din Cluj, de anul trecut, este unul dintre subiectele momentului din showbiz-ul românesc, Răzvan Botezatu, râzând, l-a luat puțin în balon pe fostul fotbalist. ”E în fault acum, nu?”, a întrebat Răzvan Botezatu despre situația lui Ciprian Marica. ”M-am uitat la filmuleț de trei ori. Eu sunt sincer, dacă al meu făcea așa ceva eu îl băteam cu parul... Nu știu cine e domnul respectiv, am citit despre el, dar nu ai cum... Tu o prinzi pe nevastă-ta și întrebi dacă a fost bine? Mamă, nu să nu creadă lumea că instig la violență, dar nu aș fi putut să fiu atât de calc... Eu am crezut prima oară că este regie... Cât de naiv să fii, când știi că o ”coțârlești” pe nevasta altuia, în camera de hotel și deschizi ușa!!! Păi nu întrebi cine e la ușă?? Păi eu, dacă mă dus să fac o nelegiuire, un păcat, m-am închis în camera de hotel și nu mai ies de acolo decât pe geam dacă bate cineva la ușă... De ce să deschizi ușa...”, a spus, râzând, Răzvan Botezatu. ”Povestea asta e de Stan și Bran...”, a mai conchis Răzvan Botezatu.

Răzvan Botezatu, cunoscut pentru micile scenete pe care le face pe subiecte mondene, imitând ”amețitele și mafioții”, recunoaște însă că nu îi va face o surpriză neplăcută lui Ciprian Marica. ”Dacă mai fac și eu un filmuleț cu săracul de el, îl termin de tot. Oricum îl judecă toată lumea... Dar prima mea replică, dacă ar fi fost să fac un filmuleț cu Marica ar fi fost: De ce deschizi, mai, ușa? De ce deschizi ușa? Nu înțeleg... Ăsta e Viagra viu”, a mai explicat Răzvan Botezatu. Cu toate acestea, recunoaște Răzvan Botezatu ar face un serial ”amețita cu mafiotul” cu personaje principale Daniela Crudu și iubitul ei croat. ”Ar fi tare un reality show cu o amețită și un mafiot. Să vedem și noi cum se derulează relația dintre aceste personaje. Aș vedea-o pe Daniela Crudu... Cu al ei...”, a mai spus Razvan Botezatu.

Răzvan Botezatu a recunoscut că este homosexual, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro

"Am fost agresat atât fizic cât și verbal doar pentru că unii presupuneau că aș fi gay. Am fost împins de multe ori, etichetat și pus la zid. Au fost multe nopți în care am plâns. Observațiile homofobe se fac mereu ... "E gay!" - o sentință pe care am auzit-o din nou și din nou, chiar de la oameni apropiați de mine. Și sincer ... nu-mi pasa. Cred că sunt liber să iubesc pe cine vreau eu ... și cred că nimeni nu are dreptul să judece!", ne-a spus Răzvan Botezatu.

"Am hotărât să nu mai ascund, am obosit să port masca unui heterosexual. Sunt gay și cu asta basta. Sunt gay, și ce dacă nu sunt altfel? Nu sunt tot Răzvan Botezatu? Schimbarea de care vorbim este doar în intimitate, în rest sunt același om. Doar că nimeni nu ar trebui să judece ce facem în momentul în care ne manifestăm iubirea. Mă simt eliberat că nu mai trebuie să mă ascund", a spus, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro, Răzvan Botezatu.