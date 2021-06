Medicul vedetei Exatlon ucise de COVID-19 face dezvăluiri cutremurătoare! Arturo Ruiz Coronel pentru WOWbiz.ro: ”Era puternică precum un taur! Dacă ea a murit, nimeni nu e în siguranță” EXCLUSIV

In articol:

Stephania Gomez Vargas a murit în urmă cu o săptămână, la doar 29 de ani, într-un spital din Puebla, Mexic, din cauza COVID-19.

Medicul de la Exatlon se împrietenise cu Stephania

Moartea atletei a fost un adevărat șoc pentru cei care au cunoscut-o, în condițiile în care Steph, așa cum o alintau prietenii, era una dintre cele mai puternice atlete care au luptat vreodată la Exatlon.

WOWbiz.ro a stat de vorbă cu Arturo Ruiz Coronel, medicul mexican care a tratat-o în două rânduri pe Stephania, în Republica Domincană. Coronel a fost medicul sportivilor de la Exatlon Mexic și Survivor Mexic iar în 2018 a dat primul ajutor la Exatlon România sezonul 1.

Stephania Gomez a fost de două ori la Exatlon Mexic

Doctorul a dezvăluit în exclusivitate pentru WOWbiz.ro că vestea morții Stephaniei l-a șocat în condițiile în care sportiva îi devenise foarte bună prietenă. El a mai povestit că aceasta suferea de astm iar anul trecut a trebuit să părăsească Exatlon din cauza unei fracturi la picior.

Arturo Ruiz Coronel: ”Steph a suferit de astm”

WOWbiz.ro: Știrea legată de moartea Stephaniei a șocat pe toată lumea, inclusiv în România. Cum ai cunoscut-o pe Steph și care era relația cu ea?

Arturo Ruiz Coronel: Stephania a fost concurentă la Exatlon Mexic 2019, sezonul 3, a fost o fată extrem de puternică, dar după 14 săptămâni am decis să pun capăt participării ei din cauza unei pneumonii. Steph suferea și de astm, pe care îl ținea sub control cu branhodiltataoare.

Am trimis-o în Mexic pentru a se recupera și pentru a-și trata pneumonia iar după o lună se recuperase 100% și se pregătea pentru următorul turneu de Jiu-Jitsu. Am vorbit cu ea să mă asigur că e bine din punct de vedere medical, mi-a spus că se simte excelent și că se pregătește din greu.

Stephania Gomez a renunțat anul trecut la Exatlon din cauza unei fracturi[Sursa foto: Arhivă personală: Arturo Ruiz Coronel]

WOWbiz.ro: Ce s-a întâmplat mai departe?...

Arturo Ruiz Coronel: După ce s-a vindecat de pneumonie, n-am mai vorbit o perioadă, dar la ultimul sezon Exatlon 2020 Eroi Vs Titani, Steph a fost din nou printre participanți, tocmai pentru că era o tipă atât de puternică și că în 2019, înainte să se accidenteze, fusese printre cei mai buni concurenți. Din păcate, după doar o lună, Steph a suferit o fractură la peroneu. Eu eram în Mexic în acel moment, în vacanța de Sărbători, așa că am sunat-o și am adus-o înapoi în Mexic pentru a o opera la spitalul meu. Am reușit să fac acest lucru iar în fotografia aceea (de la începutul articolului, n.r.) eram împreună cu echipa mea de la ortopedie, cu două ore înainte de operație.

”Se temea pentru viața tatălui ei, nicidecum pentru ea”

WOWbiz.ro: Când ai vorbit ultima oară cu ea și ce ți-a spus?

Arturo Ruiz Coronel: După operație, am vizitat-o și am vorbit despre viitor. Se temea pentru că era singura din familia ei care aducea bani în casă, fratele ei mai mic este student iar tatăl ei este foarte bătrân. Își făcea griji, cu pandemia, pentru tatăl ei, nicidecum pentru ea.

După acele zile, am mai vorbit cu chirurgul despre recuperare, s-a petrecut foarte repede. A început să meargă după doar două zile, iar o săptămână mai târziu putea să pășească normal. Am fost foarte fericit că s-a recuperat 100%. De atunci, n-am mai vorbit cu ea, am fost șocat când am aflat de la știri despre ce s-a întâmpla. Mulți oameni au încercat să ajute cu bani sau să doneze sânge. Eu mă aflam în Republica Domincană, filmând pentru Survivor, așa că nu am putut să fac nimic.

Arturo Ruiz Coronel (stânga), alături de Stephania Gomez, fosta concurentă de la Exatlon

WOWbiz.ro: Cum era Stephania ca atlet și ca om? Care este cea mai puternică amintire pe care o ai legată de ea?

Arturo Ruiz Coronel: Pentru mine, povestea lui Steph reprezintă o dovadă că nimeni nu trebuie să se considere în siguranță în fața acestei boli. Ea a fost o atletă incredibilă, puternică precum un taur, avea poate cele mai puternice picioare pe care le-am văzut în 5 ani de Exatlon. Întotdeauna a respectat regulile și mereu a dat 200% pentru joc.

Medicul mexican, prieten cu Giani Kiriță și Cătălin Cazacu

Arturo a fost medicul României la Exatlon 1 și s-a împrietenit cu Giani Kiriță

Arturo Ruiz Coronel este un vechi prieten al României, de pe vremea când era medic pentru sportivii de la Exatlon România. El a povestit în 2018, pentru WOWbiz.ro că s-a împrietenit foarte bine cu Giani Kiriță și Cătălin Cazacu, iar din punct de vedere sportiv îl admiră pe Ionuț Jaguarul. ”Cătălin Cazacu este prietenul meu. Ne-am înțeles foarte bine. Și bineînțeles, The King, Giani Kiriță”, a povestit Arturo Ruiz Coronel pentru WOWbiz.ro, în 2018.