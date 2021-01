Medicul Virgil Musta, despre Ivermectină, medicamentul considerat minune împotriva COVID-19: ”Eu nu recomand...” Exclusiv

In articol:

Mai exact, în ultimele câteva săptămâni, Ivermectina este în mijlocul unor dispute academice serioase, iar publicul, fără să fie neapărat de specialitate, s-a repezit să catalogheze respectiva substanță ca fiind un medicament minune împotriva COVID-19.

Citeste si:Virgil Musta, despre vaccinare și efectele adverse: ”Sunt mai mari șansele să faci accident de mașină”

”În primul rând, Ivermectina este un medicament care, prin martie sau aprilie anul trecut, a fost subiectul unui studiu clinic, în Australia, pe un număr foarte mic de subiecți și nu a dezvăluit rezultate care să fie notabile. De câteva luni, în anumite studii clinice, citate de presă, a fost folosit și în Statele Unite, dar este departe de a fi aprobat, cu atât mai mult cu cât studiile despre care vorbim au fost făcute pe un număr limitat de subiecți și, cel puțin în acest moment, nu are rezultate care să fie considerate semnificative”,ne-a spus, în exclusivitate,medicul Virgil Musta.

Citeste si:Virgil Musta, pronosticuri pentru 2021! Ce spune medicul despre o viitoare pandemie! E greu de crezut

Mai mult, precizează reputatul medic, în România Ivermectina este, momentan, neaprobată.

ne-a mai spus Virgil Musta.

Citeste si: Faimosul creator de modă Givenchy a murit la vârsta de 91 de ani - libertatea.ro

Citeste si: Ce a păţit Dan Chișu la câteva ore după ce s-a vaccinat împotriva COVID-19 - bzi.ro

Citeste si:Medicul Virgil Musta, despre vaccinul contra COVID! ”E o armă”

Mai mult decât atât, recunoaște medicul, cu umor, este oarecum siderat de ceea ce se petrece în România, stocurile de Ivermectină fiind epuizate, chiar dacă este medicamen pentru animale, nu pentru oameni. ”Ivermectina de la noi este strict pentru consum veterinar, nu uman. Este un medicament care tratează paraziți externi și conține excipienți care pot fi ușor tolerați de câini, de pisici, dar care nu știm cum sunt asimilați pe oameni... Eu nu recomand, sub nicio formă, folosurea medicamentului cu uz veterinar... Și, până nu apar studiile clinice, nici pe cea umană, pentru COVID-19... Am aflat că stocurile din farmaciile veterinare sunt pe zero, mă și gîndeam (râde, n. red.) să nu începem să lătrăm curând”,ne-a mai explicatVirgil Musta.

Medicul Virgil Musta nu recomanda Ivermectina, mai ales cea pentru uz veterinar

Veterinarii, asaltați de oameni pentru a le da Ivermectină

”Ivermectina este folosită pentru problemele cauzate de paraziți externi din gama scabie, alte parazitoze mai profunde ale pielii, dar sub nici o formă nu recomandăm și nu văd de ce ar putea fi folosit așa, empiric, de oameni pentru o eventuală infecție cu Covid-19 (...) Trebuie să știe românii că o supradoză de Ivermectină la animale produce orbire”,a spus Aurelian Ștefan la Digi 24. Ivermectina este un medicament care se folosește pentru paraziți externi, precum căpușe, păduchi și râie, iar în România se găsește doar în farmaciile veterinare pentru tratarea animalelor.

Ivermectina poate duce la orbire sau chiar mai rau

De asemenea, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) a avertizat, marţi, că produsele medicinale veterinare care conţin ivermectină sunt autorizate doar pentru utilizarea la animale și că utilizarea la oameni a acestora „poate avea consecințe dintre cele mai grave asupra sănătăţii umane”. „În ceea ce privește utilizarea ivermectinei la oameni în combaterea COVID-19, precizăm faptul că sunt în desfăşurare numeroase studii clinice umane, studii care au fost înscrise în Registrul Uniunii Europene al trial-urilor clinice. Odată ce respectivele studii vor fi finalizate, în funcţie de rezultatele obţinute, acestea pot sta la baza depunerii unor cereri de autorizaţii de punere pe piaţă a medicamentelor de uz uman pe bază de ivermectină în scopul combaterii COVID-19”,precizează un comunicat de presă al ANSVSA.

Medicul Virgil Musta a facut minuni in lupta cu coronavirusul

Mai mult, de curând, Alexandru Rafila a recunoscut că este șocat de declarațiile făcute de un medic român care tratează, în Statele Unite, pacienți, la scară largă, fără un studiu clinic, cu acest medicament. „Eu mă mir de Alexie că își tratează pacienții cu ivermectină. Am găsit documente ale Autorității de Reglementare a Medicamentului din SUA în care se spune clar că acest medicament nu e recomandat pentru uz uman, și se arată și care sunt reacțiile adverse (erupție cutunată, diaree, dureri de stomac, umflarea feței, parestezie, efecte neurologice, scăderea presiunii arteriale etc.) Prin urmare nu înțeleg poziția domnului Alexie. Dacă tratează un pacient pentru Covid cu ivermectină și pacientul moare, ce face în condițiile în care medicamentul nu este autorizat? În acest caz se poate discuta de malpraxis”,a spus Alexandru Rafila.