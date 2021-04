Mellina, prima reacție după ce a fost eliminată de la Survivor România 2021: ”Am revenit la civilizație”

In articol:

Mellina este concurenta care a părăsit, duminică seara, competiția Survivor România 2021. Războinica a fost cea care a primit cele mai puține voturi din partea publicului.

Citeste si: Mellina este eliminată din competiția Survivor România. Războinica, șocată de decizia publicului „Tremur toată!”

” După primul traseu la Survivor, fiecare zi a fost bonus pentru mine. Tremur efectiv. Faptul că am ajuns până aici să fie dovada că orice om poate face orice în viața asta. Sunt o simplă cântăreață, dacă eu am putut să îndur această luptă grea, oricine poate orice. Vreau să zic că dacă am reușit să inspir un om prin ce am făcut aici, am devenit relevanță ca om.

Asta încerc să fac și prin muzica mea. Le mulțumesc fiecăruia din echipa asta, am învățat de la fiecare o lecție. Dumenzeu a zis că mi-am învățat lecțiile. Las loc ca unul dintre Războinici să ajungă Survivor. Vă mulțumesc pentru această experiență. Furnicuța out!”, a declarat Mellina, înainte să-și ia rămas bun de la colegii săi.

Citeste si: Reacţia oficială a lui Cătălin Moroșanu legat de cazul lui Sergiu, tăticul călăreț! Cătălin i-a căutat loc de muncă, iar Sergiu și-a închis telefonul – EXCLUSIV- bzi.ro

Mellina[Sursa foto: Instagram]

Mellina[Sursa foto: Instagram]

Mellina, primele declarații după ce a părăsit Survivor România

Mellina a făcut și primele declarații, după eliminarea de la Survivor România 2021. Fosta concurentă a emisiunii fenomen de la Kanal D le-a mulțumit tuturor care au susținut-o.

Citeste si: Zanni îl detronează pe Jador și iese favoritul publicului la Survivor România. „Nu mă așteptam să-mi aud numele!” Elena Marin, nominalizată pentru eliminare

” Vreau să mulțumesc din inimă tuturor oamenilor care m-au susținut, n-am știut că sunteți atât de mulți, vă mulțumesc...deci până la infinit și inapoi. Sper că nu v-am dezamăgit, eu am dat tot ce a fost în mine, am fost așa cum sunt, o femeie cu defecte, plină de defecte și poate câteva calități. N-am știut că sunteși atât de mulți. Vă mulțumesc din inimă, nu am cuvinte, dar vreau doar să vă arăt cum arată pantalonii mei după 3 luni de Survivor. Am revenit la civilizație”, a mărturisit Mellina, după competiția Survivor România 2021.

Mellina[Sursa foto: Instagram]

Mesajul postat de Mellina[Sursa foto: Instagram]