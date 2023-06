„Mereu ne-am dorit” Marilu Dobrescu a dezvăluit când se va căsători cu iubitul ei, Iustin! Influencerița a dat tot din casă

In articol:

Marilu Dobrescu a fost model internațional și a devenit, în ultimii ani, una dintre cele mai urmărite prezențe feminine din mediul online românesc. Marilu este foarte apreciată de urmăritorii săi de pe Instagram, unde și-a format o comunitate numeroasă, iar în anul 2021 a fost desemnată cel mai bun influencer din România.

Își ține la curent urmăritorii cu tot ce se întâmplă în viața ei, iar în ultimul timp le arată acestora locurile pe care le vizitează alături de iubitul ei, Iustin Petrescu, în călătoriile lor.

Marilu Dobrescu este una dintre cele mai sincere persoane din mediul online și are o relație foarte strânsă cu fanii săi de pe Instagram. Astăzi, influencerița a organizat o serie de întrebări și răspunsuri în care să lămurească toate curiozitățile pe care urmăritorii săi le au cu privire la ea și la partenerul ei de viață. Fiind întrebată când se va căsători cu iubitul ei, Marilu nu a ezitat să răspundă și a declarat că se va căsători cu siguranță cu Iustin, dar după ce vor deveni părinți. Frumoasa roșcată le-a recunoscut internauților că ea și iubitul ei își doresc să aibă copii împreună, iar visul lor este ca micuții să participe la nuntă. Influencerița a mărturisit că ea și Iustin Petrescu sunt hotărâți să facă nunta alături de copiii pe care îi vor avea, astfel că vor aștepta să facă pasul cel mare până când în viața lor va apărea un bebeluș.

„După ce vine bebe. Mereu ne-am dorit să fie și copiii noștri la nunta noastră și așa o să și facem”, i-a transmis Marilu Dobrescu internautului care a întrebat-o dacă ea și Iustin Petrescu au de gând sa facă nunta.

Citește și: Marilu Dobrescu, la un pas să fie răpită de niște traficanți ruși! Influencerița a trăit clipe de groază: „Mi se taie respirația când îmi reamintesc tot”

Citeste si: Hemoroizi externi – cauze si metode de tratament

Marilu Dobrescu și iubitul ei, Iustin Petrescu [Sursa foto: Instagram]

Citește și: „Am ajuns la casa noastră” Primele imagini cu noua casă a lui Armin Nicoară și a Claudiei Puican! Cei doi artiști au o locuință cum rar ți-e dat să vezi

Marilu Dobrescu a apărut în lacrimi pe internet

În urmă cu ceva timp, Marilu Dobrescu a vorbit pe Instagram despre traumele din viața sa și apărut în lacrimi, povestind despre lucrurile mai puțin frumoase care i s-au întâmplat.

După Sărbătorile Pascale, a postat în mediul online o fotografie și un filmuleț în care apărea plângând, cu machiajul întins, fiind total răvășită. Aceasta a povestit că a fost jignită de rudele sale la masa de sărbători, apoi a fost dată afară din casă., după ce au denigrat-o și din pricina cărora a suferit primul ei atac de panică.

Citește și: Decizia pe care a luat-o Bella Santiago! Nimeni nu se aștepta la așa ceva, imediat după nuntă: "Vreau să fac gemeni"| EXCLUSIV

Citeste si: „M-am împăcat cu fostul meu soț pentru copiii noștri.” Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf nu mai sunt la cuțite! Ce se întâmplă acum între cei doi- kfetele.ro

Citeste si: Se spală rufe pe 4 iunie, în prima zi de Rusalii? Preoții au răspuns la această întrebare!- stirilekanald.ro

Citeste si: „Îmi vine să mă târăsc ca un șobolan. Nu mă recunosc”. Lili Sandu, în depresie după ce a devenit mamă! Vedeta și-a înecat amarul în alcool- radioimpuls.ro

„Așa poate arăta abuzul emoțional și psihic din partea unor membri ai familiei la masa de sărbători, abuz care e băgat sub preș de cele mai multe ori, că e “familie”. Poza este făcută după ce am fost scoasă afară din casa familiei, după ce am avut primul atac de panică din viața mea în care aproape mi-am dat ochii peste cap și mi-a fost refuzat un pahar de apă cu pretextul că “mă prefac”, “suntem niște drogați”, “ești dezamăgirea familiei și tu și maică-ta, care a făcut de râs familia pentru că a divorțat” și altele. Aici vorbesc de câțiva membri care manipulează și întorc anumite persoane din familie împotriva mea, cu scopul de a se pune ei bine pentru beneficii și foloase pentru mai încolo. Aceiași oameni care dau mesaje text pline de “lumină în suflet” și “credință pură”, se transformă în cei mai mari draci în spatele cortinei când nu faci cum vor ei. Aceeași oameni care conduc afaceri în care se promovează ideea de familie, unitate, iubire, dar care nu au trăit-o de fapt niciodată, pentru că au fost prea preocupați să mențină și să întrețină imaginea ei falsă, care să dea bine. E prima oară când ei se uită la mine și eu nu aud ce au de zis pentru că nu mai pot să mă acopere. Îi invit să vorbească singuri în fața unui ecran, după 24 de ani in care am încercat să mă fac auzită. (all the love pentru mama, tata și bunicii mei, care sunt minunați)”, a scris atunci Marilu Dobrescu, pe pagina sa de Instagram.

Marilu Dobrescu, în lacrimi după masa de Sărbători [Sursa foto: Instagram]