„E greu, e traumatizant” Carmen Brumă și-a deschis sufletul și a vorbit despre drama suferită în adolescență. A ales să spună totul abia acum

In articol:

Carmen Brumă este una dintre cele mai stilate femei din showbizul autohton. Vedeta a fost întotdeauna admirată pentru silueta sa, demnă de invidiat. Cu toate acestea, frumusețea cere sacrificii, iar Carmen Brumă știe foarte bine acest lucru.

Are întotdeauna grijă la alimentația sa și este o iubitoare a sportului, motiv pentru care nu uită niciodată să-și antreneze corpul.

Chiar dacă acum este apreciată datorită stilului său de viață, puțini știau că în adolescență a trăit o adevărată dramă deoarece a dus o luptă crâncenă cu surplusul de kilograme.

Carmen Brumă a vorbit fără perdea despre trauma din adolescență [Sursa foto: Facebook]

Carmen Brumă a trăit o adevărată traumă în adolescență

Vedeta este, fără doar și poate, o specialistă în tot ceea ce înseamnă alimentație și sport, însă lucrurile nu au stat întotdeauna așa. Se pare că în adolescență, iubita lui Mircea Badea era o persoană supraponderală și ajunsese să cântărească nici mai mult, nici mai puțin de 87 de kilograme. Tocmai din această cauză, vedeta simțit presiunea societății și a trăit o adevărată traumă. Carmen Brumă mărturisește că acum are cu 37 de kilograme mai puțin și este mai încrezătoare ca niciodată.

Citeste si: Arsurile la stomac- de ce apar si cum scapi de ele

Citeste si: „Au sesizat niște riscuri”. Motivul pentru care Theo Rose a fost nevoită să nască prin cezariană. Artista a încercat să evite operația cât de mult a putut- kanald.ro

Citeste si: Decizie fără precedent luată de Putin! Ce se va întâmpla în septembrie în regiunile ucrainene pe care Rusia susține că le-a anexat- stirileprotv.ro

Citește și: Carmen Brumă a pozat complet goală și a publicat imaginile pe internet. Internauții au luat-o razna când au văzut-o așa: „Arăți mai bine ca cele de 20”

„Eu însămi sunt o fostă adolescentă supraponderală, am avut nu mai puțin 87 de kilograme, asta înseamnă 37 de kilograme peste greutatea pe care o am la acest moment și știu ce înseamnă trauma cauzată de aceste kilograme în plus și disconfortul fizic real pe care îl ai, dublat de oprobiul societății, de presiunea care e pusă, mai ales la vârsta respectivă, și de incertitudinile și lucrurile complicate prin care treci la vârsta adolescenței.”, a mărturisit Carmen Brumă pentru viva.ro.

Citește și: Carmen Brumă a dat un răspuns total neașteptat, după ce a fost întrebată cât de greu este să fii iubita lui Mircea Badea: „Atunci o să mă retrag”. Motivul pentru care nu s-au căsătorit niciodată

Citeste si: „Nu cred că există femeie să fi fost pe barosăneală și acum să tragă la sărăcie.” Ce a spus Dana Budeanu despre Valeriu Gheorghiță- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 16 iunie 2023. Ce sărbătoare este vineri? Zi de post!- stirilekanald.ro

Citeste si: "Sper ca Dumnezeu să mă mai țină în viață" Jador, anuntul cu care si-a socat fanii!- radioimpuls.ro

Carmen Brumă, despre adolescenții care trec prin aceeași problemă

Îndrăgita vedetă este de părere că cele mai multe probleme legate de greutate vin la pachet cu insecuritatea și neîncrederea în forțele proprii, în special în rândul adolescenților care sunt mult mai vulnerabili când vine vorba despre acest subiect. Mai mult decât atât, Carmen Brumă consideră că lupta cu kilogramele în plus își poate pune amprenta asupra vieții acestora și, totodată, poate crea mari traume. În final, iubita lui Micea Badea i-a îndemnat pe părinți să fie întotdeauna alături de copiii lor, în special când vine vorba despre aceste probleme.

Citește și: Carmen Brumă arată fără cusur la împlinire a 46 de ani: ”O bucată de tort cu cafea și bezea”. Cum vrea acum vedeta să vină și în ajutorul altor femei?

„Insecuritatea, neîncrederea în sine, fuga pământului de sub picioare, neînțelegerea ta și a lumii din jur, negăsirea unui scop, toate astea fac parte din ceea ce simte un adolescent și fără să aibă probleme de greutate. Cu atât mai mult în momentul în care ai astfel de probleme, e greu, e traumatizant și, din păcate, foarte multe dintre fetele și adolescenții, care trec prin asta, ies cu mari traume care-i afecteaza pe tot parcursul vieții adulte și cred că este necesar ca un părinte ca un adult să îi ajute să ducă această bătălie cu kilogramele în plus, alături de ei.”, a mai spus vedeta pentru sursa menționată anterior.