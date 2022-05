Mesajul cu care Gina Pistol și-a înfuriat o urmăritoare. Femeia nu s-a mai putut abține și i-a lăsat un comentariu iubitei lui Smiley: "Nu te mai plânge!"

In articol:

Viața Ginei Pistol s-a schimbat radical de când a devenit mămică. Vedeta a recunoscut în nenumărate rânduri că de când a născut-o pe Josephine a încercat să-și îndeplinească responsabilitățile părintești, așa că s-a lăsat de multe ori pe locul doi.

Recent, iubita lui Smiley a publicat o fotografie incendiară cu ea pe rețelele de socializare. Deși imaginea a strâns mii de aprecieri, se pare că mesajul postat în descriere nu a fost pe placul tuturor.

"Mulțumește-te cu ce ai, nu te mai plânge!"

Gina Pistol și-a luat fanii prin surprindere cu o fotografie spectaculoasă. Vedeta a lăsat pentru moment treburile casnice și a decis să-și facă puțin timp pentru ea. Iubita lui Smiley a încins atmosfera în mediul online, după ce a publicat o imagine care a strâns mii de aprecieri, în doar câteva ore: "Sunt departe de a fi în cea mai bună formă. Încă mă lupt cu kg în plus. Mă lupt cu ele (kilogramele), mă lupt cu oboseala (n-am mai dormit un somn legat de vreo 2 ani-nici pe sarcină nu am dormit), dar sunt pe drumul bun. Drumul către mine. Mă regăsesc ușor, ușor. Am o fetiță minunată pe care o ador (jur pe roșu că-i tare simpatică) și un iubit tare bun(...) pe care-l iubesc cu toată ființa mea(...).

Ce voiam eu să subliniez cu această poză SUPERBĂ este că: tre' să mai scoți din când în când DIVA din tine la iveală! Admir femeile care reușesc să arate așa zilnic. Ce-i minunat/frumos/superb și mie îmi place! Așadar, dragile mele, hai să mai uităm de oala de pe foc (totuși să oprești aragazul înainte), de mormanul de haine care așteaptă să fie călcate, de piața care așteaptă să fie făcută, becul care trebuie schimbat, gunoiul care trebuie dus, pisica care vrea să fie hrănită, casa care se vrea aspirată, proiectul care trebuie predat, etcetera (că lista-i lungă ca o zi de luni). Măcar pentru jumătate de zi!", a fost mesajul pe care Gina Pistol l-a scris în dreptul fotografiei publicate pe contul ei de Instagram.

Deși majoritatea fanilor au fost în asentimentul ei, se pare că nu toți cei de acasă au privit cu ochi buni postarea vedetei. Una dintre urmăritoare a acuzat-o pe iubita lui Smiley că se plânge prea mult: "Mulțumește-te cu ce ai, nu te mai plânge!", a scris femeia în secțiunea de comentarii. "Acest machiaj nu te avantajează deloc. Îți dă un aer obosit (la extrem) și...îmbătrânit...", a adăugat o altă urmăritoare.

Cum s-a schimbat viața Ginei Pistol, de când a devenit mamă

Gina Pistol a mărturisit că s-a schimbat foarte mult după ce a adus-o pe lume pe Josephine. Vedeta chiar a recunoscut, la un moment dat, că se simțea îngrijorată și răvășită, la scurt timp după naștere: "Eu credeam că-s pregătită. Dar treci printr-o furtună hormonală care te lasă un pic răvășită.", povestea Gina Pistol în urmă cu ceva timp, în cadrul unei apariții la TV.