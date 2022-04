„Andrei și-a refăcut viața” Gina Pistol, anunț neașteptat. După ce a decis să spună public ce se întâmplă în viața ei, a urmat asta

In articol:

Gina Pistol a cedat pe Instangram. La scurt timp după ce a recunoscut că responsabilitățile casnice și cele de mamă au epuizat-o complet, vedeta a făcut câteva mărturisiri surprinzătoare.

Gina Pistol: "Andrei și-a refăcut viața"

Gina Pistol a răbufnit pe rețelele de socializare. Acaparată din toate părțile de sarcini care mai de care, prezentatoarea TV a simțit nevoia să împărtășească cu cei de acasă problemele cu care se confruntă. Ea a recunoscut că are tot mai puțin timp liber de când a devenit mamă, iar acest lucru devine tot mai greu de suportat: "Fetelor, suntem cam multe care avem problema asta. Ce ne facem, că nu-i a bună? Trebuie să găsim o soluție. Până atunci, eu beau o bere fără alcool, fiică-mea doarme, mai stau puțin și mă duc să continui treaba.", a declarat Gina Pistol, pe contul personal de Instagram.

La scurt timp după ce a decis să spună public ce se întâmplă în viața ei, Gina Pistol a revenit la sarcinile pe care le avea de îndeplinit. Vedeta a încercat să facă puțin haz de necaz de situație: "O "veșnicie" mai târziu: Între timp fiică-mea a început școala, Andrei și-a refăcut viața, Gosha (nr. motanul familiei), are pui (el fiind castrat)", a scris iubita lui Smiley, în dreptul unei fotografii în care le-a arătat fanilor că a terminat în sfârșit curățenia.

Gina Pistol: "Eu sufăr de sindromul sclava Isaura"

Gina Pistol a povestit recent, în mediul online, că încearcă să-și organizeze tot mai bine timpul de când a devenit mamă, însă acest lucru îi dă serioase bătăi de cap. Partenera lui Smiley a mărturisit că rareori se poate bucura de câteva clipe doar pentru ea, căci întotdeauna găsește ceva de făcut prin casă: "Eu sufăr de sindromul sclava Isaura. De ce spun asta? Pentru că am o problemă. Nu pot să stau. Astăzi era ziua mea liberă și îmi găsesc tot timpul ceva de făcut. Parcă sunt în criză de timp. Sunt disperată să le fac pe toate. Mă epuizez, mă plâng că mă epuizez.

M-am trezit. Am schimbat copilul. Am pregătit micul dejun pentru copil. Am spălat filtrele la umidificatoare. Am pus apă în umidificatoare. M-am pus să gătesc. Am strâns în urma mea. Am spălat vasele. Am filmat ceva. Simt că mai am foarte multe lucruri de făcut. Mă plâng aici pe Instagram, pentru că nimeni nu mă înțelege, încă. Eu și când sunt în vacanță… aspirator n-am. N-am acces la el, ca să fac curat în camera de hotel… Andrei tot timpul face mișto de mine. Sincer, e epuizant să-ți dai tot timpul de lucru. Mă simt vinovată dacă stau.", a povestit Gina Pistol, pe rețelele de socializare.