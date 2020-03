Mesajul unei italience, după ce tatăl ei a murit de coronavirus

Femeia și-a făcut curaj și a vorbit despre pierderea tatălui ei, după ce a fost infectat de coronavirus. Italianca a povestit, într-un videoclip postat pe Facebook, că nici măcar nu a apucat să-și ia la revedere de la tatăl ei.

Despărțirea a fost una dureroasă, nici măcar nu și-a putut vedea tatăl pentru că se află în carantină împreună cu mama ei. A povestit că virusul l-a lovit pe tatăl ei ca un fulger, i s-a făcut rău deodată și a murit la scurt timp la spital.

a povestit femeia.

Italianca le recomandă oamenilor să nu mai iasă din case

„Mă gândesc toată ziua că sunt oameni pe afară, oameni care se strâng în baruri, mame care își duc copiii în parcuri și ele stau la cafele. Mă gândesc că există interese politice și economice care ne omoară. Mă gândesc că există persoane, bătrâni, care nu au înțeles că nu pot merge să joace cărți la bar și că trebuie să stea în casă. Mă mai gândesc că sunt tineri care nu au înțeles că tații lor, unchii, frații, sunt luați de lângă ei”, a declarat italianca.

De meserie operator sanitar, femeia le recomandă tuturor să se protejeze și să stea acasă deoarece toată lumea este în pericol, chiar și tinerii: „Iată ce li se întâmplă celor care cred că acest coronavirus nu face nimic, nu afectează tinerii. Nu este adevărat, am prieteni tineri care se luptă între viață și moarte”.

„Vreau să dau acest mesaj fără să mă lungesc prea mult, dar vreau să vă spun tuturor: Stați acasă! Stați acasă și încheiați activitățile. Dacă statul nu are grijă de noi, să avem noi grijă. Eu am închis și nu mai deschid, pentru că trebuie să am grijă de familia mea, de persoane. Oameni buni, stați acasă!”, a încheiat femeia. (Citeste si: VIDEO | Închiderea şcolilor, probleme pentru părinți)

Italia este considerată China Europei deoarece este a doua cea mai afectată țară de coronavirus. Numărul total de cazuri de coronavirus confirmate în Italia se îndreaptă spre 10.000. Luni, au fost înregistrate alte 1.807 de cazuri, ceea ce a ridicat totalul la 9.172. Numărul deceselor a crescut la 463, iar rata de mortalitate în această ţară este de 5%, peste estimările de 3-4% din alte zone, potrivit Digi24.