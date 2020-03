Cum luptăm cu COVID - 19. Dezastru total la Institutul Matei Balș

COVID - 19 sau Coronavirus poate produce mari pagube în România. Un medic de la Institutul Național de Boli Infecțioase “Prof. Dr. Matei Balș” a oferit amănunte în legătură cu resursele care există în cadrul Institutului.

Citeste si: Coronavirus, situația la nivel național. Care sunt zonele cele mai afectate

Citeste si: Reacția dură a lui Tristan Tate, fostul iubit al Biancăi Drăgușanu, când a aflat de divorțul cu Alex Bodi: „Am avut tunsori care au rezistat mai mult”

Citeste si: Români CAPTIVI ÎN ITALIA: „Nu putem ieși din orașe. Totul e paralizat”

Declarațiile specialistului, care din motive lesne de înțeles a dorit să îi fie protejată identitatea, sunt îngrijorătoare.

Potrivit celor mai noi informații, în întreaga lume au fost confirmate pozitiv cu coronavirus aproape 117.000 de persoane. Peste 4.000 de oameni au murit după ce au contractat COVID-19, iar alți aproape 65.000 s-au vindecat.

Cum luptăm cu COVID-19: Fără măști și halate de unică folosință

Un medic care lucrează la Institutul Național de Boli Infecțioase “Prof. Dr. Matei Balș” din Capitală a dezvăluit pentru cancan.ro că în unitatea spitalicească nu mai există nici măști și nici halate de unică folosiță. În plus, a subliniat acesta, personalul medical nu are cum să-i ajute pe cei depistați pozitiv cu coronavirus. Din păcate, în această după-amiază, au fost confirmate alte opt persoane infectate cu temutul virus.

Citeste si: Coronavirus, situația la nivel național. Care sunt zonele cele mai afectate

Citeste si: Clipe de coșmar pentru Antonia. Vedeta a dat cărțile pe față. „Nu vrei să știi...”

“Nu avem nimic, nu suntem pregătiți. Nu mai sunt măști, nici halate. Nu avem cu ce să ajutăm pacienții, improvizăm cu orice”, a povestit un medic care lucrează la Institutul Național de Boli Infecțioase “Prof. Dr. Matei Balș”.



După câte zile apar simptomele COVID-19

Cercetătorii au stabilit după câte zile apar simptomele coronavirusului: în medie, e nevoie de cinci zile până când cineva care a contactat COVID-19 să manifeste simptomele. Profesorul Justin Lessler, de la școala de sănătate publică ce aparține Spitalului Johns Hopkins și cel care a cordoonat studiul, a spus că aceste rezultate sunt cele mai rapide de până acum și se bazează pe cercetarea a 181 de cazuri, relatează digi24.ro.

Citeste si: Români CAPTIVI ÎN ITALIA: „Nu putem ieși din orașe. Totul e paralizat”

Citeste si: Ce a făcut Bianca Drăgușanu imediat după ce a semnat actele de divorț

Potrivit cercetătorilor, oricine este asimptomatic după 12 zile este improbabil să mai prezinte simptome, însă oamenii sunt sfătuiți ca, dacă sunt suspiciuni că au virusul, să se izoleze pentru o perioadă de 14 zile pentru a evita posibilitatea de răspândire. Oamenii de știință au precizat însă că încă mai sunt multe informații de aflat despre coronavirus. Virusul mortal provoacă febră, tuse și probleme de respirație și deja a infectat aproape 117.000 de oameni din întreaga lume, relatează worldometers.info/coronavirus.

Ce trebuie să știți despre noul coronavirus (Covid-19)

10 elemente comportamentale care trebuiesc urmate:

– Spălați-vă mâinile de multe ori;

– Evitați contactul cu persoane care sunt suspecte de infecții respiratorii acute;

– Nu vă atingeți ochii , nasul si gura cu mâinile;

– Acoperiți-vă gura și nasul daca stranutați sau tușiți;

– Nu luați medicamente antivirale si nici antibiotice decât în cazul în care va prescrie medicul;

– Curățați toate suprafețele cu dezinfectanți pe bază de clor sau alcool;

– Utilizați masca de protecție doar în cazul in care suspectați că sunteți bolnav sau în cazul în care acordați asistență persoanelor bolnave;

– Produsele ”MADE in CHINA” sau pachetele primite din China nu sunt periculoase;

– Sunați la 112 dacă aveți febră, tușiți sau v-ați întors din China sau zonele in carantina din Europa de cel puțin 14 zile;

– Animalele de companie nu transmit coronavirus.

Citeste si: Dan Negru mască specială împotriva CORONAVIRUS

Citeste si: Simptome coronavirus. Cum iti dai seama daca ai fost infectat

Cum puteți evita COVID - 19. Spălați-vă mâinile de multe ori

Spălarea și dezinfectarea mâinilor sunt acțiuni decisive pentru a preveni infecția. Mâinile se spală cu apă și săpun cel putin 20 de secunde. Daca nu exista apă și săpun, puteți folosi un dezinfectant pentru mâini pe bază de alcool de 60%.

Spălarea mâinilor elimina virusul

Evitați contactul cu persoane care sunt suspecte de infecții respiratorii acute

Mențineți distanța de cel puțin 1 metru între dumneavoastră și alte persoane, în special când acestea tușesc, strănută sau au febră, deoarece picăturile de salivă pot transmite virusul de la o distanță apropiată.

Nu vă atingeți ochii , nasul și gura cu mâinile

Virusul se transmite mai ales pe cale respiratorie, dar poate intra în corp prin ochi, nas și gură, astfel eviați atingerea dacă nu v-ați spălat bine mâinile.

Mâinile intră in contact cu suprafețele contaminate de virus răspândidu-se in tot corpul .

Citeste si: Alex Bodi, declarații în exclusivitate despre motivele divorțului de Bianca Drăgușanu. A recunoscut că a înșelat-o

Citeste si: Ți se rupe inima! Ce felicitare a făcut fiul Ioanei Condea de 8 Martie! Mama băiețelului a murit după ce a fost mutilată de un proxenet în Germania

Citeste si: Prima profesoară de limba română care începe cursurile online cu elevii

Citeste si: Radio Impuls se aude si in retelele RCS si UPC

Citeste si: Mazare toxica pentru organism. Cand e daunatoare sanatatii si provoaca dureri cumplite

Citeste si: Coronavirusul îl împiedică pe Culiţă Sterp să susţină un concert caritabil pentru o fată grav bolnavă: „Cătălina are nevoie de ajutorul nostru”

Acoperiți-vă gura și nasul dacă strănutați sau tușiți

Dacă aveți infecție respiratoare acută, evitați apropierea de alte persoane, tușiți cu gura acoperită sau într-un șervețel de preferat de unică folosință, purtați mască de protecție si spălați măinile. Dacă in momentul în care tușiți vă acoperiți gura cu mâinile ,puteți contamina obiecte sau persoane cu care veniți în contact.

Nu luați medicamente antivirale și nici antibiotice decât în cazul în care vă prescrie medicul

Momentan, nu există cercetări științifice care evidentiază ca folosirea medicamentelor antivirale, pot preveni infectarea cu noul coronavirus (Covid-19). Antibioticele funcționeaza doar impotriva bacteriilor nu împotriva virusului.

Citeste si: De ce trebuie sa bei apa cu ghimbir. Ce se intampla in corpul tau daca o consumi zi de zi

Citeste si: Urzici botezate in lapte. Cum se pregateste reteta delicioasa de mancare de urzici

Citeste si: Clipe de coșmar pentru Antonia. Vedeta a dat cărțile pe față. „Nu vrei să știi...”

Citeste si: Coronavirus: Alte opt persoane au fost infectate. Printre victime se numără o gravidă și un copil de trei ani

Citeste si: Coșmarul Biancăi Drăgușanu a luat sfârșit! Vedeta a divorțat în urmă cu câteva momente din cauza violențelor conjugale? Dovezile că fostul soț a fost dur cu ea în relație! Detalii exclusive

Citeste si: Armin Nicoară, afectat de epidemia de coronavirus! ”Este o mare problemă și pentru noi”

Covid-19 este un virus, deci nu se utilizează antibiotic ca și metodă de prevenire sau tratament, decât în cazul în care se constată și o infecție bacteriană.

Curățați toate suprafețele cu dezinfectanți pe bază de clor sau alcool

Dezinfectanții chimici ce pot ucide noul coronavirus (Covid-19), sunt dezinfectanți ce conțin, clor, înnălbitori, solvent, etanol de 75%, acid paracetic si cloroform. Medicul și farmacistul dumneavoastră vor ști ce să recomande.

Utilizați mască de protecție doar în cazul în care suspectați că sunteți bolnav sau în cazul în care acordați asistență persoanelor bolnave

Organizația Mondială a Sănătății, recomandă folosirea măștii de protecție doar în cazul în care suspectați că ați fost contaminat cu noul coronavirus, și prezentați simptome de tuse, strănut, sau în cazul in care acordați asistență unei persoane care este suspectă de a fi infectată cu noul coronavirus. (O calatorie recenta în China sau zonele in carantina din Europa, cu simptome respiratorii).

UTILIZAREA MĂȘTII DE PROTECȚIE – ajută și limitează răspândirea virusului dar trebuie să fie folosită împreună cu celelalte măsuri de igienă printre care spălarea mâinilor pentru cel puțin 20 de secunde. Nu este necesar a se folosi măști de protecție suprapuse una peste alta.

Produsele MADE in CHINA sau pachetele primite din China nu sunt periculoase

Organizația Mondial a Sănătății a declarat că persoanele care primesc pachete din China nu se supun nici unui risc de a se contamina cu noul coronavirus, deoarece acesta nu trăieste mult timp pe suprafețe . Până în prezent nu există nici o dovadă că produsele/obiectele produse în China pot transmite noul coronavirus (Covid-19).

Sunați la 112 dacă aveți febră, tușiți sau v-ați întors din China sau zonele in carantina din Europa de cel puțin 14 zilePerioada de incubație a noului coronavirus, este cuprins intre 1 și 14 zile. Daca v-ați întors dintr-o călătorie din China sau zonele in carantina din Europa de mai puțin de 14 zile sau ați intrat în contact cu persoane care s-au întors din China sau zonele in carantina din Europa de mai puțin 14 zile și aveți febră, tușiți, prezentați dificultate respiratorie, dureri musculare și stări de oboseală, sunați la 112 pentru a primi informații necesare. Purtați mască de protecție dacă intrați în contact cu alte persoane, folosiți servețele de unică folosință și spală bine mâinile.

Animalele de companie nu transmit coronavirus