Andreea Bălan și George Burcea s-au despărțit recent, spre surprinderea fanilor și a apropiaților. Nimeni nu se aștepta ca, la doar cateva luni de la nuntă, cei doi să ajungă la un pas de divorț.

Înainte de a forma un cuplu cu George Burcea, Andreea Bălan a avut o relație de mai bine de nouă ani cu Keo. Cei doi artiști s-au despărțit cu scandal după ce ea a aflat că o înșela cu Misty. Între timp, el a făcut și un copil cu partenera lui, iar Andreea i-a dăruit două fetițe lui George Burcea. Se pare, însă, că unele persoane încă mai cred că artista și fostul ei iubit ar fi trebuit să rămână împreună.

„Eu zic așa... Relatia ei cu tine a fost o furie a trecutului!

De ce piesele scoase după ruptura de Keo sunau doar despre trecutul ei, despre trădare, dezamăgire, iubire imensă?!

George, Andreea este născuta pentru a rămâne lânga Keo și noi, majoritatea, așa ne dorim să o vedem!!!

Tu ai ales să fii acotor și în familie, nu numai pe scena!

Misty cred că are toate motivele să fie îngrijorată!!!!!”, a scris o fană a Andreei Bălan pe pagina de Facebook a lui George Burcea.

Andreea Bălan, prima declarație despre divorț, după ce s-a separat de George Burcea!

Într-o emisiune de televiziune, Andreea Bălan a vorbit în linii mari despre ce se petrece în sufletul ei și între ea și tatăl fiicelor ei și a mărturisit că se va ajunge la divorț, dacă el nu redevine cel care a cucerit-o.

„Este foarte important ca iertarea asta să vină dacă el îşi doreşte să fie ca înainte. Nu are cum să existe o iertare dacă el continuă aşa şi dacă comportamentul lui este ca în ultimele trei luni. Eu îmi doresc să fie ca înainte, doar că el nu dă semne, şi atunci trebuie să îl eliberez. Eu nu pot să îl ţin legat. Dacă el nu îşi mai doreşte această familie, evident că vom ajunge la divorţ”, a spus Andreea Bălan despre relația ei cu George Burcea.

Andreea Bălan a recunoscut că poate au greșit amândoi în relația de cuplu, dar nu se aștepta ca separarea să se producă la patru luni de la nuntă.

„Într-o relație greșesc amândoi și când se ajuge la o despărțire ambii au greșit. Unul mai mult, celălalt mai puțin, doar că în situația de față... Eu eram ok, eram fericită, nu aveam prea multe să-i reproșez. Eu am început să-i reproșez în decembrie când și-a schimbat comportamentul. Nu pot să dau detalii prea multe pentru că nu vreau ca mai târziu fetițele mele să vadă. Dar pot să vă spun în mare că discuțiile au început în luna decembrie. Nu era la fel de drăgăstos, la fel de afectuos, mai lipsea nopți de acasă și la un moment dat când l-am întrebat ce are mi-a spus niște lucruri care m-au durut. Apoi am plecat în vacanță. În vacanță a fost bine”, a mai spus Andreea Bălan.