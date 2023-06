Mesajul transmis de Bianca Pop, la o lună de când a născut prematur! Fosta ispită a adus-o pe lume pe fiica sa la 35 de săptămâni

In articol:

În ultima perioadă, Bianca Pop a trecut prin multe greutăți, confruntându-se cu probleme de sănătate, asta înainte de a rămâne însărcinată. Cu toate acestea, însă, când credea că soarele a ieșit pe strada ei, căci aflase că urmează să devină mamă, vedeta a născut prematur, la 35 de săptămâni.

Deși în primă fază a fost îngrijorată din cauza acestui fapt, acum, bruneta are doar motive de bucurie, căci fiica ei este sănătoasă, iar recent, micuța a împlinit o lună de viață.

Mândră nevoie mare, Bianca Pop a postat o fotografie cu fetița sa, alături de un mesaj emoționant, urându-i ”La mulți ani” fiicei sale, care a împlinit o lună de când a venit pe lume.

„ Ai împlinit o lună. La multe lunițe sănătoase și fericite, minunea noastră! ”, a scris Bianca Pop în dreptul imaginii postate pe pagina sa de Instagram.

Declarațiile făcute de Bianca Pop, după naștere

La scurt timp după naștere, Bianca Pop a vorbit despre experiența sa, mărturisind atunci că nu a fost una plăcută, mai ales că a adus-o pe lume pe fetița sa prematur, mai precis la 35 de săptămâni.

Fosta ispită a povestit în detaliu cum s-a petrecut totul, mărturisind că a avut dureri mari, însă din fericire, aceasta s-a bucurat că totul s-a terminat cu bine.

”A fost greu, asta pentru că fetița s-a născut prematur, la 35 de săptămâni. Mi s-a rupt apa acasă la ora 4:30, eram foarte speriată și am plecat la spital la ora 10 dimineața pentru a mă monitoriza medicii. Mi s-a zis că sunt dilatată 2,5. Mi s-a dat antibiotic și au zis să încercăm să nasc natural, că eu sigur voi naștere până mâine. Aveam dureri din 2 în 2 minute și contracții din ce în ce mai mari.(...) Ulterior m-au mutat sus pe salon și au zis să anunț dacă e ceva. Eu cum nu vorbesc limba, așteptam să vină cineva să mă vadă și nu venea nimeni. Plângeam și am chemat doctorii și m-au dus jos, eram rău de tot, urlam, abia respiram, nu știam să împing și m-au învățat, iar apoi i-a ieșit capul, după și corpul, totul fără epidural. M-au și cusut puțin, mă și mir cum am rezistat. Mi-au zis să fac epidurală și eu n-am vrut, dar erau dureri prea mari și de la epidurală te durea și mai tare. Fetița e cuminte tare, este bine, totul e bine, a avut 2500 grame la naștere”, declara după naștere Bianca Pop, pentru Spynews.ro .