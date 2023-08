Gestul pe care Alex Leonte l-a făcut pentru Manuela Lupașcu! Tânăra a pus mâna imediat pe telefon, să-l filmeze: "Se pricepe?"

In articol:

Manuela Lupașcu și Alex Leonte formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din țara noastră. Cei doi trăiesc o frumoasă poveste de dragoste împreună și sunt mai fericiți ca oricând. Fără doar și poate, nepotul lui Nea Mărin și-a găsit fericirea și liniștea în brațele partenerei sale de viață, alături de care își petrece foarte mult timp.

Mai mult decât atât, cei doi sunt foarte activi pe rețelele de socializare, motiv pentru care împărtășesc destul de des momente frumoase din viața lor de cuplu.

Cum l-a surprins Manuela Lupașcu pe Alex Leonte?

Manuela Lupașcu și Alex Leonte sunt extrem de îndrăgostiți și nu se feresc niciodată să își arate iubirea în mod public. Iubita lui Alex Leonte este destul de activă în mediul online, acolo unde se bucură de o comunitate generoasă. Acesta este și motivul pentru care postează deseori imagini alături de iubitul său.

Așa s-a întâmplat și de această dată, după ce Manuela Lupașcu s-a decis să le arate tuturor cât de vrednic este iubitul său.

Se pare că Alex Leonte nu se ferește nici de treburile gospodărești, iar recent au putut să vadă acest lucru și urmăritorii lor de pe rețelele sale de socializare. Mai precis, partenera sa de viață l-a surprins în timp ce gătea câteva vinete.

„Se pricepe?”, a scris Manuela Lupașcu în dreptul fotografiei în care apare Alex Leonte în timp ce gătește. Mai mult, aceasta a mai adăugat și câteva emoticoane amuzante, ceea ce înseamnă că cei doi s-au distrat mult pe această temă.

Alex Leonte și Manuela Lupașcu, mai fericiți ca oricând

Se pare că povestea de dragoste a celor doi poate concura cu ușurință cu scenariul unui film de dragoste. Asta pentru că se cunosc încă din școala generală, însă pentru o perioadă de câțiva ani nu au păstrat legătura. Destinul a făcut ca cei doi să se întâlnească după mult timp, iar acum sunt extrem de îndrăgostiți și fericiți, iar acest lucru se poate vedea cu ochiul liber, mai ales că cei doi postează foarte des momente frumoase din viața lor.

„Suntem fericiți, ne merge foarte bine. Asta e important. Ne-am reîntâlnit după ani și ani. Ne știam, dar nu am păstrat legătura. Ne știam de prin școala generală. Am făcut înot împreună. Noi suntem sportivi de performanță. Am făcut înot și ne-am regăsit după mai mult timp. Ne-am cunoscut deja familiile, suntem ok, ne simțim bine cu ceilalți. Este o relație închegată.”, a spus Alex Leonte pentru antenastars.ro.