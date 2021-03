”Mi-au răpit sora”! Dramă cumplită în viața unui personaj celebru de la noi

In articol:

Astfel, după ce s-a milogit de Dana Criminala pentru a se împăca cu ea, Leo de la Strehaia se vede pus în fața unei alte probleme, la fel de dificil de rezolvat ca și evitarea divorțului de soția lui: osra lui, olga, a fost, practic, răpită.

”Mi-au răpit sora! Au venit la noi, au luat-o, și au dus-o în Germania. Da, normal că știu cine este vinovatul și sunt foarte supărat că a făcut așa ceva”, ne-a spus, în exclusivitate, Leo de la Strehaia.

E adevărat, mai explică el, răpurea Olgăi nu a fost una care să ridice probleme penale, nu de altceva, dar cei care au furat-o de acasă au respectat, în fapt, un obicei al comunității din cae face parte.

Olga de la Strehaia a fost rapita din casa lui Leo de la Strehaia si a mamei lor, Patroana

”Înțeleg să vii să o răpești de acasă, dar înainte, așa se face la noi, la țigani, ceri voie capului familiei. Iar mine nu mi-au cerut voie. Am vorbit cu Olga după ce a ajuns în Germania, i-am spus că sunt supărat, dar ea m-a implorat să îi iert pe cei care au furat-o. Zice că e îndrăgostită de un bărbat, deși eu zic că nu mai este el la vârsta la care să facă așa gesturi și că e cam în vârstă pentru ea. Dar, dacă ea zice că e fericită, că ăla o răsfață, că îi dă bani și îi cumpără tot ce vrea, în Germania, pe ea am iertat-o. Cu el, sincer, mă mai gândesc, poate îl chem la stabor. Trebuia să vină, așa cum se obișnuiește, să o ceară, apoi să o fure, nu invers. Și, oricum, el nu mi-a zis de când a răpit-o nimic, măcar de avea bunăvoința să vorbim după ”, ne-a mai spus Leo de la Strehaia, revoltat nevoie mare.

În altă ordine de idei, recunoaște Leo de la Strehaia, acum înțelege de ce, de-a lungul ultimelor săptămâni, Olga, sora lui, îi tot cerea să îi dea bani. ”Zicea că vrea să meargă în Germania să își cumpere haine de firmă. Dar, de fapt, ea voia să fugă la bărbat... Dar eu nu i-am dat bani, nu i-am dat voie să plece în Germania, iar atunci a venit el și a furat-o de acasă. Noaptea... Nu se face așa ceva”, ne-a mai spus, în exclusivitate, Leo de la Strehaia.

Leo de la Strehaia a cautat-o zile la rand pe sora lui, Olga

Leo de la Strehaia speră să scape de divorț

”Mi-e dor de Dana Criminala, mi-am dat seama că o iubesc foarte mult. Nu știu dacă mai rezistă să stau fără ea. Dana, lasă și tu ambițiile și supărările și te rog, hai să stăm de vorbă, să ne mai dăm o șansă. Merităm încă o șansă. Mi-am dat seama că am greșit, eu am greșit și nu am greșit din cauza altor femei... Noi nu ne-am certat din cauza femeilor, ne-am certat din chestii de nimic și chiar aș vrea să îmi dau o șansă să ne împăcăm pentru că încă nu s-a pronunțat divorțul. Eu voi face tot posibilul ca să te cuceresc, să te fac cea mai fericită. Mi-am dat seama că te iubesc enorm, dar eu am greșit din cauza Youtube-ului, am făcut anumite lucruri pe care nu le meritai. Am greșit, te rog iartă-mă, și mai dă-mi o șansă ca să putem fi fericiți. Nu mai am cuvinte, dar te rog iartă-mă că am greșit, că m-am luat după mama, după familia mea, trebuia să fac exact cum mi-ai spus tu”, a spus Leo de la Strehaia, cu lacrimi în ochi.