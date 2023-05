"Mi s-a părut că prețurile erau ca la Mamaia". Simona Trașcă, totul despre vacanța de lux de la Monaco și de ce a considerat că și-a luat "țeapă" | EXCLUSIV

In articol:

Simona Trașcă s-a răsfățat cu o vacanță pe cinste de 1 Mai, atunci când a decis că petreacă câteva zile la Monaco, împreună cu o bună prietenă.

Distracția clar nu se compară cu petrecerile de fițe de la Mamaia, acolo unde se știe deja că de 1 Mai toată lumea bună petrece. Prețurile însă se apropie de cele de pe litoralul românesc, însă liniștea și atmosfera o vor face cu siguranță pe Simona Trașcă să revină.

Jurnaliștii WOWbiz.ro au vorbit cu Simona Trașcă, diva ne-a dezvăluit toate detaliile sejurului de lux și am aflat tot ce nu s-a văzut pe Instagram.

Simona Trașcă, totul despre vacanța de la Monaco

Vedeta ne-a mărturisit că a avut nevoie de o perioadă mai liniștită și mai ales de plajă așa că anul acesta a ales să petreacă începutul luni mai atipic, cu o vacanță la Monaco. Vremea nu a fost tocmai de partea lor, însă peisajele, mâncarea și mai ales relaxarea au fost vedele sejurului.

Citește și: "Nici nu mă așteptam". Simona Trașcă a mărturisit câți bani a făcut pisica ei pe celebra platformă pentru adulți| EXCLUSIV

"La prețuri mi s-a părut că eram la Mamaia, numai că am fost la Monaco. Ceea ce mă face să mai merg și cu altă ocazie. Ne-am plimbat, nu am prins vreme frumoasă. Nu ne-am orientat bine pentru că nu este sezon și am fost cu o prietenă, noi credeam că este mai cald acolo ca aici și nu a fost să fie, dar ne-am relaxat.

Citeste si: Negii sau verucile: tipuri si tratament

Citeste si: Urechi infundate: cauze si tratament

Citeste si: Femei înșelate cu peste 170.000 de euro de un bărbat cunoscut pe rețelele de dating, care se dădea drept om de afaceri- stirileprotv.ro

Amândouă aveam nevoie să mergem. Eu simțeam nevoia să mă detașez, ea era după o despărțire și a fost perfect, în afară de faptul că nu a fost vreme de plajă, iar eu asta mi-am dorit foarte mult", a mărturisit Simona Trașcă, pentru WOWbiz.ro.

Simona Trașcă [Sursa foto: Instagram]

Prețurile, comparabile cu cele de la Mamaia

Deși distracția de la Mamaia nu se compară cu nimic, prețurile de la Monaco și cele din stațiunea de fițe de pe litoralul românesc sunt cât se poate de apropiate, după cum ne-a povestit chiar vedeta.

Simona Trașcă recunoaște că se va întoarce în frumoasa destinație și speră că data viitoare vremea va ține cu ea.

Citește și: Sânziana Buruiană vrea să se lanseze în afaceri cu divorțuri! Sexy blondina a găsit o metodă prin care să transforme despărțirile în petreceri de lux| EXCLUSIV

"Am zis că vom mai merge când este sezon pentru că ne-a plăcut foarte mult. Nu prea mai simt nevoia așa mult de mare la noi, cum mergeam eu înainte.

În fiecare weekend eram la mare, de când începea sezonul și până se termina. Acum simt nevoia să plec și prin alte destinații. Să vizitez, să mă plimb și am rămas chiar surprinsă că prețurile sunt ca la noi. Mă așteptam să fie mult mai piperat, dar a fost ok", ne-a mai povestit sexy blondina.

Citeste si: „Nu puteam, nu era genul meu.” Mara Bănică a vorbit deschis despre relația pe care o are cu Simona Gherghe și Mirela Vaida- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 11 mai 2023. Ce sfinți sunt cinstiți joi?- stirilekanald.ro

Citeste si: Rose Hanbury, presupusa amanta a printului William, o noua lovitura! Cum a fost surprins fiul ei alaturi de printul William- radioimpuls.ro

Simona Trașcă [Sursa foto: Instagram]

Simona Trașcă, între Mamaia și Monaco?!

Vedeta ne-a mărturisit că totuși, atunci când vine vorba de distracție, nimic nu se compară cu petrecerile din cluburile de la Mamaia. Simona Trașcă a preferat un sejur mai liniștit, însă dacă ar fi vorba de distracție la malul mării ar rămâne cu siguranță la noi în țară, căci atmosfera de la malul Mării Negre nu se compară cu nimic.

"La Mamaia distracția e mai mare clar, eu sunt sinceră! Am simțit nevoie de altfel de vacanță, nu am simțit nevoia să merg în cluburi, am vrut mai mult liniște și este total diferit de litoralul nostru. La Mamaia este distracția aia mișto, deja se știe!

Dacă simți nevoie de distracție acolo este destinația, eu aici la Monaco mi-am dorit foarte mult să mă relaxez, să mă liniștesc și să stau la plajă, dar nu a fost să fie cu plaja, din cauza asta am considerat că am luat țeapă și mi-a părut într-un fel rău pentru că așa e frumos", ne-a mai povestit ea.

Ai un pont WOW? Daca deții mai multe informații despre acest subiect ne poți scrie la adresa [email protected]!