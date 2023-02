"Am ieșit din cabinetul medicului plângând". Simona Trașcă face dezvăluiri impresionante despre starea de sănătate după ce a crezut că a făcut un preinfarct | EXCLUSIV

In articol:

Frumoasa blondină a traversat un moment dificil recent, atunci când a avut parte de clipe de groază din cauza problemelor de sănătate.

Simona Trașcă a mărturisit că nu a putut să se miște timp de 40 de minute, inclusiv maxilarul fiind blocat.

Vedeta a discutat cu prietenele despre ceea ce i s-a întâmplat și foarte multă lume i-a recomandat să meargă la medic, pentru că a avut toate simptomele unui preinfarct. Din fericire însă, când a ajuns în cabinetul medicului grijile Simonei s-au dus pentru că nu are probleme la inimă, așa cum a crezut inițial.

Simona Trașcă, clipe de groază din cauza sănătății

Sinceră ca de obicei, Simona a discutat cu jurnaliștii WOWbiz.ro și ne-a dezvăluit ce i s-a întâmplat și mai ales ce i-a recomandat medicul să facă. Vedeta a avut parte de o experiență grea, însă din fericire nu are probleme la inimă așa cum a crezut inițial.

Vedetei i s-a recomandat imediat să meargă la medic, pentru că simptomele pe care le avusese erau unele dintre primele semne ale preinfarctului. Astfel că diva a decis imediat să meargă la un control, chiar dacă recunoaște că nu îi place deloc să meargă la doctor.

"Am avut toate simptomele că aș fi făcut un preinfarct după ce am citit apoi și tot ce mi-au zis prietenele mele. Eu nu sunt cu doctorii, merg la analize sau la doctor doar când simt că sunt pe moarte. Trebuie să mi se întâmple ceva super grav să le cald pragul.

Mi-a zis o prietenă că trebuie să merg neapărat la cardiologie pentru că dacă am făcut un preinfarct trebuie să îmi dea un tratament ca să nu ajung într-o situație și mai rea", a mărturisit Simona Trașcă, pentru WOWbiz.ro.

Simona Trașcă [Sursa foto: Instagram]

Simona Trașcă, totul despre problemele de sănătate

În urma controlului, Simona Trașcă a aflat că nu are probleme la inimă, așa cum a crezut inițial. Atacurile de panică sunt însă cele care au dus la apariția simptomelor, fiind de această dată vorba despre unul mai dur.

"Am mers ieri și mi-am făcut toate analizele. Din fericire, nu am nimic la inimă, doar o valvă pentru care trebuie să îmi fac o ecografie la trei ani, dar nu am nimic grav și nu a fost din cauza aceasta. În schimb, trebuie să merg la Psihiatrie să îmi iau tratament pentru că am dezvoltat niște atacuri de panică foarte grave.

Nu trebuie să mă culc pe o ureche că sunt sănătoasă la inimă, pentru că orice om într-o criză din aceasta poate să ajungă la tragedie. Eu am crezut că dacă sunt atacuri de panică nu va fi așa rău", ne-a povestit Simona Trașcă, în exclusivitate.

Simona Trașcă [Sursa foto: Instagram]

Cum se simte Simona Trașcă în prezent

Vedeta ne-a dezvăluit că s-a bucurat enorm de faptul că nu are probleme la inimă. Frumoasa blondină recunoaște că cel mai greu i-ar fi fost să îi spună totul fiului ei, având în vedere că tatăl său a murit din cauza unui infarct.

"Acum mă simt mai ok, mai ales după ce am aflat că nu am făcut preinfarct. Am plecat plângând de la cabinetul medical, evident de bucurie. Îmi era groază cum o să îi spun fiului meu pentru că tatăl lui a murit de infarct și îmi era frică să îi spun. Evident că îmi părea rău și pentru mine ca la vârsta aceasta să am probleme cu inima", a mai povestit vedeta, pentru WOWbiz.ro.

