"Mi se pare mai ok așa pentru mine" Doina Teodoru a luat o decizie importantă în legătură cu viața ei! Iubita lui Cătălin Scărlătescu nu a mai putut păstra secretul: "Trebuie să dai și ceva din tine acolo, ca să fii adevărat"

Doina Teodoru s-a făcut remarcată după participarea sa la show-ul de umor, acolo unde a fost pe placul tuturor celor din juriu, impresionat fiind cel mai tare Mihai Bendeac, cel care a și demisionat, între timp.

De atunci, viața actriței s-a schimbat radical. A luat parte la proiectele lui Mihai Bendeac și, după ce l-a cunoscut pe Cătălin Scărlătescu, a apărut și în emisiunea de gătit, dar, împreună, au ajuns și în competiția din America.

Doina Teodoru revine pe micul ecran

Mai mult decât atât, pe lângă toate acestea, Doina Teodoru are și o carieră strălucită în teatru. Nu puține sunt piesele de teatru în care joacă și prin care face înconjurul țării, fiind aplaudată la scară largă.

Dar chiar și așa, acum iubita lui Cătălin Scărlătescu spune că se mai pregătește de încă o etapă a vieții sale. Nu va renunța la scena teatrelor românești, dar menționează că revine și pe micul ecran.

Vedeta nu a dorit să ofere prea multe detalii despre noul proiect în care este angrenată, dar spune că în curând va începe filmările și le va putea spune celor care o urmăresc totul.

„Foarte curând reapar. Sunt destul de activă în teatru. Am foarte multe spectacole, dar în curând o să încep filmările pentru un serial. Încă nu am început filmările, dar vor fi detalii cât de curând”, a spus Doina Teodoru, conform Ego.

Apariția unui nou proiect, subliniază ea, după ce a fost văzută de spectatori și telespectatori în diferite ipostaze, de la femeia bună, la arogantă, timidă și răutăcioasă, îi oferă ocazia să se descopere și mai mult și să ofere publicului o altă latură a ei.

„Nu există doar personaje negative și personaje pozitive. Este o paletă mult mai largă. Eu mă simt bine în toate personajele mele, pentru că sunt ale mele, și fac cumva să mă simt bine în toate. Ce să zic? Fiecare personaj scoate la iveală ceva din tine până la urma urmei pentru că trebuie să dai și ceva din tine acolo, ca să fii adevărat”, mai spune actrița.

Și chiar dacă pare că are o viață profesională foarte aglomerată, Doina Teodoru spune că a știut mereu cum să își păstreze libertatea.

Astfel că niciodată nu a fost angajată full time la vreun teatru, optează pentru contractele de colaborare și spune că în acest fel își permite să evolueze, dar și să-și trăiască viața după bunul plac.

„Eu lucrez de când mă știu pe colaborare, nu am vrut să mă angajez niciodată în teatru pentru că îmi place să am un program flexibil și să mi-l fac pe cât posibil cum îl vreau eu. Călătoresc foarte mult, în spectacolele în care joc mereu suntem pe dublu rol tocmai ca să ne dea puțină libertate și mi se pare mult mai ok așa pentru mine”, a mai povestit iubita lui Cătălin Scărlătescu.