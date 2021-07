Mihaela Borcea, mai îndrăgostită ca niciodată, la 51 de ani! Cu cine a plecat fosta soție a lui Borcea în vacanță?

Mihaela Borcea, îndrăgostită de fostul ei șofer [Sursa foto: Instagram] 21:50, iul 6, 2021 Autor: Alexandra Gabriela

Mihaela Borcea le-a împărtășit urmăritorilor ei imagini din cel mai recent concediu petrecut în Zanzibar. Fosta soție a celebrului acționar de la Dinamo a plecat într-o vacanță de vis alături de iubitul ei și câtiva prieteni apropiați.

Mihaela Borcea este în cea mai bună formă a sa și nu s-a sfiit să își etaleze formele pe plajele aurii din Zanzibar.

Fosta soție a lui Borcea este îndrăgostită până peste cap de Sorin Rap, drept dovadă fotografiile postate în social media. Se pare că cei doi s-au simțit extrem de bine în vacanța de lux, semn că relația dintre ei este pe drumul cel bun.

Cine este partenerul de viață al Mihaelei Borcea?

După un divorț dureros, Mihaela Borcea și-a refăcut viața la 51 de ani, alături de Sorin Rap. Povestea celor doi îndrăgostiți pare desprinsă din cele mai romantice filme.

Sorin Rap a fost, acum mai mulți ani, șoferul Mihaelei Borcea și un om de încredere în casa familei Borcea.

“ Nu sunt angajat permanent, dar atunci când doamna are nevoie de mine mă cheamă, iar dacă am timp o servesc. Am nevoie de bani ca să-mi întrețin copiii. Mai am un job, iar ăsta este al doilea. ” a declarat partenerul de viață al Mihaelei Borcea în acea vreme.

Povestea de dragoste dintre cei doi a prins contur în anul 2018. Sorin Rap este un fost polițist și a fost unul dintre angajații de încredere a femeii de afaceri. Cu toate acestea, Angela, fosta soție a lui Sorin Rap a acuzat-o pe Mihaela Borcea că “ i-a furat bărbatul .”