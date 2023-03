In articol:

Mihaela Tatu a divorțat după 16 ani de căsnicie. Iată care au fost motivele care au dus la divorțul celebrei prezentatoarei TV.

Cine este Mihaela Tatu

Fiica ei a susținut decizia.

Mihaela Tatu s-a născut pe 7 aprilie 1963, Mediaș, Sibiu, România. Este o realizatoare și moderatoare de emisiuni de televiziune din România. Mihaela Tatu a devenit cunoscută, datorită emisiunilor pe care le-a prezentat.

Mihaela a fost contabilă într-o uzină din Brașov, înainte de a deveni cunoscută. Vedeta s-a căsătorit la 21 de ani, iar la scurt timp a devenit mamă. Fiica ei, Ioana are acum 37 de ani.

Deși a început să lucreze în radio, la 40 de ani deja se bucura de un succes remarcabil în televiziune. Mihaela Tatu a trebuit să se retragă de pe micile ecrane, din cauza unor probleme de sănătate.

În prezent, Mihaela Tatu locuiește în Oradea și este foarte mulțumită că a renunțat la Bucureștiul aglomerat, după 13 ani.

„Acasă pentru mine este aici (n.r. suflet), însă cartierul general e în Oradea. Sunt brașoveancă și, după 13 ani de București, m-am mutat dintr-o întâmplare în Oradea și am rămas acolo.

La anul împlinesc 10 ani. Pentru mine nu Bucureștiul are agitație, viața mea este plină de entuziasm, efervescență, acțiune, nu prea stau locului mult timp. Și atunci nu pot să-ți spun.”, a povestit Mihaela Tatu.

Citește și: Andreea Marin a dezvăluit ce s-a întâmplat cu cei doi copii pe care i-a adoptat la distanță. Motivul pentru care acum nu mai păstrează legătura: "Îți dai seama că sunt oameni mari, l-am și întâlnit pe băiețel"

Mihaela Tatu a divorțat după 16 ani de căsnicie. Iată care a fost motivul despărțirii [Sursa foto: Instagram]

Citeste si: VIDEO Cine este șoferul de microbuz care a agresat fizic o bătrână pe ruta Bacău-Onești. Și-a pierdut răbdarea pentru că victima voia să stea în picioare- kanald.ro

Citeste si: Momentul în care un actor rus și-a tăiat venele pe scenă, în fața publicului îngrozit. Motivul este incredibil VIDEO- stirileprotv.ro

Mihaela Tatu a divorțat după 16 ani de căsnicie

Mihaela Tatu s-a căsătorit la 21 de ani. Conform declarațiilor, vremurile de atunci condiționau fetele să se mărite de tinere, altfel nu mai prezentau interes. La 22 de ani a devenit deja mamă.

După câțiva ani de căsnicie, Mihaela Tatu a ales să renunțe la uzina în care lucra ca și contabilă, pentru un post de radio. La acel moment, celebra moderatoare nu a avut susținere din partea nimănui, nici măcar a soțului.

„Când am plecat din uzină, unde eram contabilă și m-am angajat la un radio particular, au înnebunit ai mei. Aveam 26 de ani. „Să pleci tu de la serviciul ăla călduț! Ce e aia post de radio, ce înseamnă particular?”. Tatăl Ioanei, crescut într-o familie tradiționalistă, nu a înțeles nimic din plecarea mea din uzină.

De ce am făcut-o? Mi-au plăcut întotdeauna începuturile. Iar atunci am prins curaj să mă desprind. Revoluția din 1989, sau ce o fi fost ea, a fost pentru mine gura de aer. Am vrut să dau la Teatru, tatăl Ioanei nu a zis nu, dar nu a mai vorbit cu mine.”, a povestit Mihaela Tatu.

Moderatoarea a realizat că a sosit momentul să meargă pe un drum separat în viață, așa că a luat hotărârea de a divorța, după mulți ani de căsnicie.

„Acesta este temperamentul meu, structura, toată viața am fost așa: când mi-am dorit ceva cu toată ființa, am plecat fără remușcări. Nu mai voiam să fac contabilitatea atelierului de matrițerie în lemn! Gata! Simțeam un potențial ce zăcea în mine.

M-am uitat în ochii lui, l-am întrebat dacă poate spune „te iubesc”, nu a putut, așa că am ales să mergem mai departe. Nu am zis nimic.

Ioana avea 16 ani și i s-a părut o idee foarte bună să divorțăm. Și tot la ce am ținut a fost să salvăm relația de prietenie.”, a mărturisit Mihaela Tatu despre motivele divorțului.

Citeste si: “Dacă ar fi adevărat, pe mine personal m-ar întrista.” Ce a discutat Mara Bănică cu Deea Maxer la telefon, după ce s-a zvonit că și-a părăsit familia pentru un medic estetician- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 2 aprilie 2023. Ce sfânt este celebrat în calendarul ortodox?- stirilekanald.ro

Citeste si: Horoscop mâine, 31 martie 2023: Berbecii fac schimbări în carieră. Gemenii întâmpină probleme în plan financiar- radioimpuls.ro

Citește și: Cine e Nina Hariton, cuțitul de aur al lui Sorin Bontea. Concurenta este agent imobiliar și trăiește la Paris de opt ani

Mihaela Tatu a divorțat după 16 ani de căsnicie. Iată care a fost motivul despărțirii [Sursa foto: Instagram]

Ce părere are Mihaela Tatu despre o nouă relație

Mihaela Tatu are un program foarte încărcat, dar organizat. Aceasta este trainer în comunicare, are un site dedicat copiilor și înregistează cărți audio în studioul de acasă.

În prezent, Mihaela Tatu nu este într-o relație, deoarece consideră că viața ei este foarte aglomerată și nu are timp.

„Nu m-am preocupat. Îți spun cu mâna pe inimă…asta e. Dacă vin, vin, dacă nu vin, nu vin. Nu m-am preocupat, pentru că am treabă de făcut. Vorbesc foarte serios.

Dacă va intra cineva în viața mea, e bine primit, însă nu am răgaz să stau… apropo, fiica mea îmi spune: Mă, mamă, mai expune-te și tu că la tine la poartă sună numai poștașul și gunoierul. Fă ceva.”, a mărturisit Mihaela Tatu.

Surse: life.ro, libertatea.ro