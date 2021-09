Mihaela Tatu, despre posibilitatea de a reveni în televiziune: "Am primit trei oferte. Vreau să fac ceva util: fie pe social, fie pe divertisment"

In articol:

Mihaela Tatu a dat televiziunea pe călătorii în ultimii 10 ani și a devenit trainer pentru vorbitul în public. Acum, după o perioadă bună în care a lipsit din domeniul ce a consacrat-o, vedeta mărturisește că a luat în calcul posibilitatea de a se întoarce pe micile ecrane, într-un format cu totul diferit.

Se întoarce Mihaela Tatu în televiziune?

Mihaela Tatu și-a clădit o carieră impresionantă în televiziune și a cunoscut, la un moment dat, un succes răsunător cu emisiunea pe care o găzduia și care era urmărită de zeci de români. Cu toate acestea, fosta prezentatoare tv a renunțat la domeniul în care activa și a ales să se îndrepte către o ramură total opusă, prin intermediul căreia a reușit să învețe cum să-și gestioneze starea de spirit și să ducă o viață lipsită de negativism.

Vedeta a recunoscut, însă, că și-ar putea schimba în orice moment planurile și ar putea reveni pe micile ecrane, căci nu duce lipsă de propuneri: "Anul trecut (n.r. A avut propuneri) din partea a 3 posturi de televiziune. Însă unele propuneri le-am refuzat, pentru că nu mi-au plăcut formatele și tematica. Iar cu altele nu am rezonat din alte considerente. Și, totuși, la un moment dat, am fost foarte sinceră cu mine. Ca să renunț la ceea ce am dobândit în ultimii 10 ani, respectiv la libertate și mai ales la acest soi de liniște. Ar trebui să fie un format care să mă împlinească și să știu că las ceva în urmă. Să fac ceva util. Fie pe social, fie divertisment. Pentru că e o activitate pe care am făcut-o cu pasiune, bucurie și loialitate. Altfel, de ce-aș face-o?! Așa că… cine știe? Portița îmi e deschisă. Vom vedea cine mai intră, cine rămâne și cine e doar în trecere.", a declarat Mihaela Tatu, într-un interviu acordat Ciao.ro.

Ce calități consideră Mihaela Tatu că ar trebui să aibă o persoană care lucrează în televiziune?

Mihaela Tatu spune că o persoană că își dorește să lucreze în televiziune ar trebui să fie întotdeauna documentată și să aibă o cultură generală foarte bogată, pentru a fi la curent cu tot ceea ce se întâmplă în jurul ei.

Mai mult, fosta prezentatoare tv a dezvăluit că acum 20 de ani, când se afla pe micile ecrane, a ținut cont de mai multe formalități necesare la locul de muncă, însă de fiecare dată a arătat faptul că este implicată și că îi pasă de subiectele pe care le abordează: "Știu de ce am avut eu nevoie, ce m-am străduit să dobândesc și ce a funcționat în urmă cu mai bine de 20 de ani. Cultura generală și documentare permanentă, dicție, prezență de spirit, spontaneitate, naturalețe. Pe alocuri simțul umorului, o dorință puternică de a fi bun (audiența vorbea de la sine), loialitate față de postul unde lucrai, teama de ridicolul rezultat din prostie sau neștiința (spune-i cum vrei).

Respect față de echipa cu care lucrai, un fizic armonios, un chip plăcut, o voce bună și mult, mult respect față de public. Trebuia să îți pese!!! Doar atât. Acum, chiar nu mai știu care sunt abilitățile și criteriile după care faci o emisiune la tv. Și crede-mă că nici nu prea-mi mai bat capul. Toate sunt alegerile facile ale celor ce conduc posturile tv.", a mai adăugat Mihaela Tatu, pentru sursa citată.