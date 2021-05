Mihai Mărgineanu și soția lui, infectați cu coronavirus. Primele declarații ale artistului

In articol:

Mihai Mărgineanu, în vârstă de 51 de ani, și soția lui nu au scăpat de infecția cu SARS-COV-2! Artistul a mărturisit, într-o postare făcută pe Facebook, că atât el, cât și partenera lui au fost depistați cu coronavirus luna trecută.

Acesta a spus că au dezvoltat o formă ușoară a bolii și că au mers la Institutul Matei Balș din Capitală pentru o evaluare. Medicii le-ar fi spus să se trateze acasă, după analizele făcute. Ulterior, au apărut complicațiile. Artistul a povestit cu lux de amănunte cum el și partenera lui, Andreea, au trecut prin experiența COVID!

Mihai Mărgineanu[Sursa foto: Facebook]

Mihai Mărgineanu, dezvăluiri despre ”experiența” COVID-19

”În jur de 15 aprilie, m-am infectat cu Sars-Cov (adică am făcut Covid) exact înainte cu o zi să plec în vacanță cu ai mei. Fără simptome, o formă ușoară și fără complicații. Am mers la Matei Balș pentru evaluare, am făcut toate analizele, care m-au impresionat chiar și pe mine și s-a decis că sunt în regulă. Am fost chiar foarte placut impresionat de organizarea medicală și spitalicească de la Balș!

După aia mi-a fost rău și nu mi-a mai plăcut. M-a durut capul și m-am simțit mahmur mai multe zile. Dar am urmat un protocol medical, am dormit, am râs mult cu fii-mea și cu mama fii-mea, adică ea (că și ea a comis-o cu aceeași boală și același tratament). După care ne-a trecut! În două săptămâni am plecat cu toate alea în ordine și cu masca pe meclă pe unde a vrut mușchiul nostru”, este mesajul postat de Mihai Mărgineanu, pe pagina personală de Facebook.