Mihai Mitoșeru, șocat de moartea lui Florin Condurățeanu! Mama lui i-a dat vestea

Moartea lui Florin Condurățeanu i-a luat pe cei dragi prin surprindere, cât și pe oamenii care l-au cunoscut de-a lungul timpului. Celebrul jurnalist era foarte iubit de oamenii din jurul său, motiv pentru care va fi plâns mult timp de acum încolo. Mihai Mitoșeru este șocat de această veste tristă, pe care a primit-o chiar de la mama lui.

Camelia Mitoșeru a participat în urmă cu doar o săpătmâna la emisiunea jurnalistului, unde au discutat despre diferite știri mondene. Actrița l-a sunat pe Mihai Mitoșeru și i-a dat vestea în lacrimi. Celebrul prezentator tv a relatat momentul în care a primit această veste într-o postare pe pagina sa de Facebook.

„Acum m-a sunat Mama plângând (au fost sapt trecută împreuna la emisiune), dar tot nu pot sa cred ca a murit Florin Condurateanu! Țuțu era un om minunat! Nu mai am cuvinte! Dumnezeu să-l odihneasca!”, a scris Mihai Mitoșeru, pe rețeaua de socializare.

Florin Condurățeanu a murit la 71 de ani

Florin Condurățeanu, unul dintre cei mai cunoscuți și jurnaliști români, s-a stins din viață în urma unui stop cardio-respirator. Celebrul jurnalistul avea 71 de ani, iar vestea a fost dată de Mihai Gâdea, în cadrul emisiunii pe care o moderează.

„Colegul şi prietenul nostru, unul dintre cei mai minunaţi oameni pe care i-am cunoscut vreodată, Florin Condurăţeanu, a încetat din viaţă. De-a lungul timpului, prin natura meseriei mele, am cunoscut şi lucrat cu foarte mulţi oameni.

Nu am întâlnit pe nimeni ca Florin Codurăţeanu. În urmă cu puţin timp am aflat că scumpul nostru coleg şi prieten a intrat în şoc cardio-respirator şi cu toţii am sperat ca Florin Condurăţeanu, aşa cum a învins întotdeauna, în profesie, în viaţă, să învingă şi în această seară.

Dar bătălia aceasta iată, nu a câştigat-o", este anunțul făcut de Mihai Gâdea.