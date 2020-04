Mihai Onicas a iesit din competitia Survivor Romania.

In articol:

Aseara, fotbalistul Mihai Onicas si-a luat ramas bun de la colegii sai dupa un parcurs spectaculos in cea mai intensa competitie de supravietuire. Dupa dispute intense, cu un semn de intrebare care trona in dreptul faimoasei Emy Alupei, faimosul s-a autopropus in randul colegilor sai la eliminare. Vadit slabit fizic, Mihai Onicas, cu lacrimi in ochi, a facut ultima declaratie in cadrul unui consiliu de eliminare la Survivor.

E putin spus implinire, Survivor Romania m-a transformat. Premiul cel mare l-am primit dupa doua saptamani, m-am regasit pe mine. Parintii m-au invatat sa apreciez mai mult valorile morale si mai putin cele materiale. Asta am incercat sa iau din aceasta experienta. Ma bucur enorm ca am facut parte din acest show si ca ma intorc un om asa cum imi doream, un om mai bun".

Luptă crâncenă la Survivor România. Cine a ieșit învingător

Meciul de seara trecuta a fost castigat de Razboinici cu scorul de 10 la 8. Surpriza meciului a fost Emy Alupei, neinvinsa la final. Faimoasa a recunoscut ca discutiile cu Cezar Juratoni si perspectiva ca ea sa fie nominalizata la eliminare in cazul in care echipa pierdea a ambitionat-o foarte tare.

„Sa inteleg ca daca pierdem imunitatea eu sunt urmatoarea, cu Elena?" l-a intrebat Emy pe Cezar Juratoni. Acesta a raspuns sincer: "Esti urmatoarea!(..) Pentru ca esti cea mai noua", ceea ce a starnit un val de reprosuri si acuzatii din partea faimoasei, sustinuta atat de Elena Ionescu cat si de Razboinici care s-au implicat in medierea conflictului din tabara rosie.

Tensiunile vor continua in jungla dominicana, rand pe rand concurentii vor fi eliminati, ramanand la jocurile individuale doar cei mai buni din ambele echipe. Nu ratati editia "Survivor Romania" de sambata, incepand cu ora 20.00, la Kanal D.