Mihai Petre a primit avansuri din partea bărbaților: "Am simțit că mi-a așezat mâna într-un fel"

Toată lumea îl cunoaște pe Mihai Petre din celebrele show-uri tv la care a participat ca și jurat, dar și din competițiile de pretutindeni, unde a dansat alături de partenera lui și a câștigat numeroase premii.

Actorul de televiziune a fost, recent, invitat în cadrul unui podcast de pe canalul de Youtube "Happyfish", unde a povestit pentru gazda acestuia, Gojira, și pentru cei de acasă, ce situații jenante a întâmpinat pe parcursul carierei.

Mihai Petre a primit avansuri din partea bărbaților

De-a lungul timpului, în domeniul în care activează, instructorul de dans s-a întâlnit cu diferite situații și a cunoscut foarte mulți oameni, prin prisma muncii pe care o făcea. Deși în România este cunoscut ca fiind unul dintre cei mai frumoși bărbați din lumea mondenă, după care orice femeie ar întoarce capul, Mihai a dezvăluit, în podcastul amintit, că a trecut printr-o experiență rușinoasă în cariera lui, când mai mulți bărbați i-au făcut avansuri.

Vizibil amuzat de acele amintiri, cunoscutul actor a povestit că acest lucru nu s-a întâmplat numai o dată, ci în numeroase rânduri, propunerile venind din partea unor bărbați străini, care nu îl cunoșteau personal și nu știau că nu are o altă orientare sexuală: "Am primit avansuri de la bărbați, dar nu în România, mai grav. Ei nu mă cunoșteau, nu știau cine sunt și că-mi plac femeile. ", a mărturisit dansatorul, pentru sursa citată.

Mai mult, se pare că o experiență din copilărie i-a pus capac lui Mihai Petre, care a mai spus că și un antrenor s-a apropiat de el într-un mod deloc transparent, făcându-i avansuri în mod direct: "Am primit de la un antrenor la un moment dat. Am simțit eu că ar fi ceva acolo. Dansam și la un moment dat am simțit că mi-a așezat mâna într-un fel (…). Recunosc că am avut o reacție nepotrivită atunci, aveam vreo 15-16 ani (…). De aia am dat la dans, că erau multe fete", a mai adăugat fostul jurat.

Mihai Petre s-a născut cu dansul în sânge

Mihai Petre a avut o afinitate pentru dans încă de mic și dorința lui cea mai mare a fost să ajungă cunoscut în acest domeniu artistic. Actorul a luat lecții de la vârste fragede și, prin multă muncă, a reușit o performanță incredibilă la 14 ani, devenind campion național.

În prezent, Mihai și-a făcut propria școală de dans, acolo unde este și instructor, alături de soția lui, Elwira Petre. Cei doi își doresc să insufle și celor mici pasiunea pentru acest tip de mișcare și să îi ajute pe copii să aibă un adevărat succes pe acest plan.