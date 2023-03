Mihai Petre, accidentare teribilă pe pârtie: ”O durere insuportabilă, atât de grav” Ce diagnostic i-au pus medicii? Acum vedeta trebuie să se țină departe de ringul de dans

In articol:

Pentru că la munte vremea încă mai ține cu pasionații sporturilor de iarnă, Mihai Petre, fiind unul dintre ei, a profitat recent de o vacanță pe pârtie.

Dansatorul s-a bucurat de o vacanță în Austria, doar că a trecut rapid de la extaz la agonie, acum ajungând să se deplaseze cu greu.

Mihai Petre, accidentare teribilă pe pârtie [Sursa foto: Facebook]

Mihai Petre s-a accident grav pe pârtie

Și asta pentru că, nici el nu știe cum, căci începător nu este, a luat o căzătură zdravănă. Și mai grav de atât este faptul că după accidentare, poate de la adrenalină, susține el, nu a simțit durerea și a continuat să se bucure de zăpada de pe pârtie.

Însă, la un moment dat, totul a escaladat și durerea a devenit insuportabilă.

Chiar și așa, însă, fără pic de semnal la telefon, dansatorul a decis că poate ajunge singur până la baza pârtiei, acolo unde a putut să ceară ajutor. A făcut-o, dar asta l-a costat și l-a făcut să suporte dureri greu de descris în cuvinte, căci i s-a ales cu o ruptură de ligament.

“M-am întors acasă după două zile cu o ruptură de ligament. Nu știam, dar simțeam. Pe scurt, am luat o trântă la snowboarding. Nici nu știu exact cum s-a întâmplat, dar m-am trezit pe jos, respirând greu, cu o durere insuportabilă la genunchi, care a trecut parțial în câteva minute. Fără să realizez cât de grav este, am continuat să mă dau încă jumătate de zi și să merg pe jos. Asta nu e bine, însă am realizat cât de pregătiți suntem să facem față situațiilor de criză, pentru că trebuia să ajung cumva în vale și nu simțeam că e atât de grav încât trebuie să cer ajutor la 112. Semnal nu aveam, mi se părea că pot să duc. Oi fi fost viteaz, o fi fost adrenalina, faptul că nu știam cât de grav este, nu știu, dar parcă mai rău mă doare acum când am aflat că este rupt ligamentul”, a scris Mihai Petre, pe conturile sale de socializare.

Acum este acasă, a fost la medic și spune că parcă durerea s-a acutizat după ce a aflat cu ce problemă se confruntă, poate de teamă.

Conștient fiind că recuperarea va fi lungă și grea, iar cariera îi este pusă pe pauză, căci nu are voie să-și folosească piciorul și nici nu poate face asta din cauza durerilor.

“Am ajuns acasă și am fost imediat la consult. Voi experimenta cum e să nu îți poți folosi piciorul la capacitate maximă. Prin prisma jobului probabil că va fi o lecție, în urma căreia sper să dezvolt abilitați și perspective noi. Dacă vedeți pozele, domnule doctor, să știți că m-am ridicat doar de două ori, și atunci m-au prins”, mai spune celebrul dansator.