Mihai Stoica regretă plecarea unui jucător de la FCSB și și-l dorește înapoi! Despre cine este vorba?

Fotbalistul român în vârstă de 31 de ani regretat de Mihai Stoica este Romario Benzar, aflat în momentul de față la formația FC Botoșani. Fundașul dreapta a evoluat pentru FCSB în perioada 2017-2019, de unde a plecat pentru a evolua în campionatul Italiei, la Lecce.

MM Stoica regretă plecarea lui Romario Benzar

„Şi acum îmi pare rău că a plecat atunci. Îmi plăcea foarte mult. L-am rugat atâta timp să nu plece. Ne gândeam să jucăm cu trei în spate, iar el să facă banda.

Centrări ca ale lui Romario Benzar nu am mai avut. După, s-a şi accidentat. Italia nu i-a priit deloc”, a afiramat Mihai Stoica, conform Orange Sport.

Fundașul român de 31 de ani a adunat în tricoul „roș-albaștrilor” 60 de meciuri și a reușit să înscrie de nouă ori.

Romario Benzar a refuzat oferta campioanei Farul Constanța

„Sunt foarte fericit, cei de aici m-au dorit foarte mult, au fost foarte corecţi cu mine. Oferta mi-a plăcut, Botoşani joacă an de an un fotbal ofensiv, care mă avantajează pe mine. Sunt fericit că am ajuns aici.

Singura ofertă concretă am avut-o de la Farul, dar aşa am ales la momentul respectiv, nu am vrut să merg. Am vrut să plec afară, apoi s-a închis perioada de transferuri şi nu am mai vrut să aştept.

Am ales să vin aici să mă pun pe picioare, să am evoluţii bune şi să pot ajunge din nou la echipa naţională” a declarat Benzar la momentul transferului la clubul botoșănean.

Farul Constanța – FCSB 0-1

Cele două formații, campioana și vicecampioana României din sezonul precedent al Superligii României, s-au duelat pe terenul celor de la Farul Constanța, la Ovidiu, partidă ce conta pentru a noua etapă din sezonul regulat al campionatului. FCSB a reușit să obțină revanșa în urma eșecului din play-off-ul sezonului trecut, plecând acasă cu toate cele trei puncte.

Odată cu această victorie, FCSB își păstrează prima poziție în clasamentul Superligii României, ba chiar și-a mărit avantajul față de poziția secundă, aflându-se acum la patru puncte distanță, dar cu un meci în minus. Restanța o vor juca în următoarea partidă din deplasare de la Sibiu împotriva celor de la FC Hermannstadt de joi, 21 septembrie, de la ora 19:00.

De cealaltă parte a baricadei, Farul Constanța se situează pe un loc mai modest, locul 11 în clasament, bifând doar nouă puncte. „Marinarii” vor face deplasarea la București pentru partida cu Dinamo de vineri, 22 septembrie, ora 21:00.