Mihai Trăistariu desființează piesa cântată de reprezentantul României la Eurovision 2023: "El are un curaj fantastic, dar piesa este o tâmpenie" | EXCLUSIV

In articol:

România a intrat joi seara în semifinala Eurovision 2023, reprezentatul țării noastre fiind artistul Theodor Andrei.

Mihai Trăistariu s-a clasat pe Locul 4 la acest concurs, în 2006, fiind unul dintre artiștii români care a obținut printre cele mai bune rezultate.

Contactat de jurnaliștii WOWbiz.ro, Mihai Trăistariu și-a spus părerea sinceră și un pronostic personal pentru anul acesta. Cântărețul îl apreciază pe Theodor ca artist, însă nu consideră deloc potrivită piesa cu care participă România anul acesta.

Mihai Trăstariu îl știe de mulți ani pe Theodor și recunoaște că îi apreciază unele calități, precum curajul pe spune că el nu l-a ajut la momentul la care a urcat pe scena Eurovision. De mic Theodor a fost un talent excepțional, după cum ne-a dezvăluit artistul, însă piesa nu este deloc pe gustul lui Mihai Trăistariu.

Ce spune Mihai Trăistariu despre Theodor Andrei, reprezentantul României la Eurovision 2023

Mihai Trăistariu a vorbit cu jurnaliștii WOWbiz.ro despre prestația lui Theodor Andrei și ne-a mărturisit că piesa nu este tocmai potrivită din punctul său de vedere. Totodată, artistul îl știe pe tânărul cântăreț de mic și nu îi poate contesta talentul.

Citește și: Eurovision 2023: Vezi care sunt primele 10 țări finaliste. Printre ele se află și Republica Moldova

"Nu dau un pronostic grozav. Eu îl știu pe acest băiat, Theodor Andrei de mic. El avea vreo 10 ani și eu îl jurizam, eram invitat în jurii și am jurizat foarte des. Mi-a cântat chiar și vreo trei melodii, cânta foarte bine.

Ajunsese pe la 12 – 13 ani să fie un fenomen. Era excepțional de tehnic, foarte bun. Încă de pe atunci am simțit că va fi un mare artist", a explicat Mihai Trăistariu, pentru WOWbiz.ro.

Citeste si: Negii sau verucile: tipuri si tratament

Citeste si: Urechi infundate: cauze si tratament

Citeste si: Cum arată culturista care face ravagii pe OnlyFans. "Oamenii îmi spun «Kendall Jenner pe steroizi»"| GALERIE FOTO- stirileprotv.ro

Theodor Andrei [Sursa foto: Instagram]

Mihai Trăistariu, cuvinte de laudă la adresa lui Theodor Andrei

Deși nu îi place piesa, Mihai Trăistariu mărturisește că talentul lui Theodor Andrei este incontestabil. Dincolo de asta, tânărul are o serie de calități care i-ar fi lipsit vedetei.

Citește și: Când are loc finala Eurovision 2023. Vezi care sunt țările favorite la marele premiu

Curajul, dar și șmecherie de pe scenă sunt două dintre calitățile pe care Mihai Trăistariu le apreciază la Theodor Andrei și spune că acestea l-ar fi ajutat mult și pe el în carieră. Tupeul nu lipsește nici el și tocmai de aceea tânărul ar putea avea un drum reușit.

"El ca artist îmi place foarte mult și este carismatic, are o șmecherie în el care mie mi-a lipsit. Are un comportament de scenă foarte artistic. Este foarte șmecheros, are curaj. Are mult tupeu, asta mi-a lipsit mie toată viața. El are acest element, un curaj pe scenă fantastic", a mai precizat Mihai Trăistariu.

Mihai Trăistariu [Sursa foto: Instagram]

Citeste si: „Să aducă o diferență.” Julia Chelaru a avut parte de o schimbare radicală- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 13 mai 2023. Ce sărbătoare este sâmbătă?- stirilekanald.ro

Citeste si: Adevărul din spatele căsătoriei lui Rose Hanbury, presupusa amantă a prințului William, cu David Cholmondeley- radioimpuls.ro

Piesa cântată de Theodor Andrei, desființată de Mihai Trăistariu

Totodată, artistul a criticat dur piesa aleasă de Theodor Andrei pentru concurs și spune că melodia pe care tânărul a cântat-o este total "neinteresantă".

"În schimb, melodia aleasă este o tâmpenie. Părerea mea este că nu este ce trebuie pe scena Eurovision. Este o piesă rock, făcută de el, compusă de el în limba română, pentru o fată. O mai cântă și în română, cred că a băgat și o strofă în engleză.

Eu am fost chiar în sală la selecția națională, am fost invitat. Într-adevăr din selecția românească nu prea aveai ce alege. Erau piese destul de slabe. Deci el s-a distins puțin dintre toți, cam pe el în trimiteai, dar piesa nu este ce trebuie. În sondaje e la coadă, din 43 el este pe locul 42. La casele de pariuri e jale, nu pariază nimeni pe România anul acesta și eu zic, dar sper să mă contrazică și să facă o figură bună.

Eu nu-l văd trecând în finală. Pe cât e el de carismatic, pe atât e piesa de neinteresantă", a mai declarat Mihai Trăistariu, pentru WOWbiz.ro.

Ai un pont WOW? Daca deții mai multe informații despre acest subiect ne poți scrie la adresa [email protected]!